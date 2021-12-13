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Лікар розповіла, кому категорично не можна їсти найпопулярніший новорічний салат

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Понеділок 13 грудня 2021 13:12
Лікар розповіла, кому категорично не можна їсти найпопулярніший новорічний салат Фото: Кому не можна їсти оселедець під шубою (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Оселедець під шубою - найпопулярніша страва новорічного столу. Але чи всім воно корисно? Є категорії людей, яким ця закуска протипоказана.

Про це повідомила дієтолог Олена Соломатіна, пише "КП".

Чому "шуба" шкідлива

Річ у тому, що в цій страві міститься багато неоднозначних інгредієнтів. Наприклад, майонез, в складі якого оцет і гірчиця.

Оселедець під шубою протипоказаний людям, у яких є проблеми зі шлунково-кишковим трактом, нирками і печінкою.

Якщо у вас серцево-судинні захворювання і зайва вага - відмовтеся від страви на користь більш здорового варіанту.

Гіпертонікам і діабетикам краще триматися якомога далі від цієї закуски.

"Страва шкідлива для людей, які страждають серцево-судинними захворюваннями, зокрема, гіпертонією. Велика кількість солі взагалі може спровокувати гіпертонічний криз. Для людей із зайвою вагою це теж не найкраще блюдо: овочі мають високий глікемічний індекс. При цукровому діабеті інгредієнти підвищать цукор і холестерин в крові", - повідомила дієтолог.

Людям з проблемами нирок і печінки теж варто відмовитися від цієї новорічної страви і вибрати більш щадний варіант закуски для себе.

Вибирайте корисні варіанти

Відзначимо, що зараз багато дієтологів радять замінювати звичайний майонез в салатах майонезом рослинним, а картоплю можна замінити шматочками авокадо.

Як ми раніше писали, приготуйте домашній майонез без яєць за 5 хвилин.

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