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Готуємо домашній майонез без яєць за 5 хвилин: супер корисна версія!

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Субота 11 грудня 2021 22:18
Готуємо домашній майонез без яєць за 5 хвилин: супер корисна версія! Фото: як приготувати вдома майонез без яєць (freepic.com)
Автор: Styler

Приготувати вдома майонез без яєць дуже просто. Це буде супер корисна версія соусу, для якої вам буде потрібно авокадо.

Корисним рецептом поділився кулінар Валерій Пономар у своєму Instagram.

"Якщо ви не їсте сирі яйця, пропоную спробувати більш корисну версію майонезу з авокадо. Дуже добре поєднується з салатами, та й просто на хліб", - описав рецепт кухар.

Інгредієнт

  • Авокадо 150 грамів
  • Сік лайма або лимона 1 ч. л
  • Гірчиця 0,5 ч. л
  • Оливкова олія 2 ст. л
  • Щіпка солі

Покроковий рецепт приготування

Вибирайте для соусу м'який авокадо - вам знадобиться 150 грамів. Помістіть його в блендер, додайте туди чайну ложку соку лайма або лимона, гірчицю і оливкову олію, дрібку солі. Перебийте все блендером до однорідного стану. Виходить дуже смачно!

Таким майонезом ви сміливо можете заправляти салати або мазати його просто на хліб.

Як ми раніше повідомляли, Клопотенко поділився рецептом скумбрії в духовці.

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