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Врач рассказала, кому категорически нельзя есть самый популярный новогодний салат

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Понедельник 13 декабря 2021 13:12
Врач рассказала, кому категорически нельзя есть самый популярный новогодний салат Фото: Кому нельзя есть сельдь под шубой (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Сельдь под шубой - самое популярное блюдо новогоднего стола. Но всем ли оно полезно? Есть категории людей, которым эта закуска противопоказана.

Об этом сообщила диетолог Елена Соломатина, пишет "Вечерняя Москва".

Почему "шуба" вредна

Дело в том, что в этом блюде содержится много неоднозначных ингредиентов. Например, майонез, в составе которого уксус и горчица.

Сельдь под шубой противопоказана людям, у которых есть проблемы с ЖКТ, почками и печенью.

Если у вас сердечно-сосудистые заболевания и лишний вес - откажитесь от блюда в пользу более здорового варианта.

Гипертоникам и диабетикам лучше держаться подальше от этой закуски.

"Блюдо вредно для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности, гипертонией. Большое количество соли вообще может спровоцировать гипертонический криз. Для людей с лишним весом это тоже не лучшее блюдо: овощи имеют высокий гликемический индекс. При сахарном диабете ингредиенты повысят сахар и холестерин в крови", - сообщила диетолог.

Людям с проблемами почек и печени тоже стоит отказаться от этого новогоднего блюда и выбрать более щадящий вариант закуски для себя.

Выбирайте полезные варианты

Отметим, что сейчас многие диетологи советуют заменять обычный майонез в салатах майонезом растительным, а картофель можно заменить кусочками авокадо.

Как мы ранее писали, приготовьте домашний майонез без яиц за 5 минут.

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