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Лікар розповів, чому не можна пити алкоголь на голодний шлунок

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Субота 25 грудня 2021 17:51
Лікар розповів, чому не можна пити алкоголь на голодний шлунок Чому не можна пити алкоголь на голодний шлунок (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Мабуть, кожна людина знає, що на голодний шлунок не можна вживати алкоголь. Тому спочатку потрібно добре поїсти. До того ж якщо не вживати їжу перед тим, як пити, алкоголь буде надто швидко всмоктуватися. І як наслідок, сп’яніння наступить швидше.

Про це пише scienceabc.

Як відбувається всмоктування алкоголю

Так, фахівці кажуть, що їжа стає каталізатором для алкоголю та допомагає зменшити неприємні відчуття після його вживання.

Алкогольні напої містять етиловий спирт, який поглинається кровоносними судинами та шлунком. Найбільше алкоголю припадає розщепити тонкому кишківнику, а згодом – печінці.

Вчені кажуть, що 10% всього вжитого алкоголю виходить з організму через піт. Тому після веселого вечора ми можемо не надто приємно пахнути.

Далі печінка розщеплює алкоголь. Зокрема, фермент алкогольдегідрогеназа розщеплює міцні напої на інші хімічні речовини та виводяться вони за допомогою нирок.

Чому не можна пити на голодний шлунок

За словами лікаря Алекса Патона, рівень алкоголю в крові досягає піку приблизно через 1 годину після вживання на голодний шлунок.

Важливо, що на сп’яніння впливає тип алкоголю, а саме шампанське, сидр чи коктейлі з солодкою водою підвищують засвоєння алкоголю в організмі.

Тому їжа допомагає затримувати всмоктування алкоголю. Також рівень алкоголю, вжитого після їжі, підвищується на чверть повільніше, ніж спирт, який було вжито натщесерце.

Раніше ми називали ліки, які не можна поєднувати з алкоголем.

Також ми писали, що лікарі з'ясували, якими напоями небезпечно зігріватися на морозі.

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