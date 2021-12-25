Врач рассказал, почему нельзя пить алкоголь на голодный желудок

Пожалуй, каждый человек знает, что на голодный желудок нельзя употреблять алкоголь. Поэтому сначала нужно хорошо поесть. К тому же если не употреблять пищу перед тем, как пить, алкоголь будет слишком быстро всасываться. И как следствие, опьянение наступит быстрее.

Об этом пишет scienceabc .

Как происходит всасывание алкоголя

Так, специалисты говорят, что пища становится катализатором для алкоголя и помогает уменьшить неприятные ощущения после его употребления.

Алкогольные напитки содержат этиловый спирт, который поглощается кровеносными сосудами и желудком. Больше всего алкоголя приходится расщепить тонкому кишечнику, а впоследствии – печени.

Ученые говорят, что 10% всего употребленного алкоголя выходит из организма через пот. Поэтому после веселого вечера человек может не слишком приятно пахнуть.

Далее печень расщепляет алкоголь. В частности, фермент алкогольдегидрогеназа расщепляет крепкие напитки на другие химические вещества и выводятся они с помощью почек.

Почему нельзя пить на голодный желудок

По словам врача Алекса Патона, уровень алкоголя в крови достигает пика примерно через 1 час после употребления на голодный желудок.

Важно, что на опьянение влияет тип алкоголя, а именно шампанское, сидр или коктейли со сладкой водой повышают усвоение алкоголя в организме.

Поэтому пища помогает задерживать всасывание алкоголя. Также уровень алкоголя, употребленного после еды, повышается на четверть медленнее, чем спирт, который был употреблен натощак.