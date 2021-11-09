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Ніколи не додавайте ці продукти в начинку для піци: все зіпсуєте

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Вівторок 09 листопада 2021 10:21
Ніколи не додавайте ці продукти в начинку для піци: все зіпсуєте Фото: як приготувати правильну піцу (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Шеф-кухар розповів, як приготувати ідеальну піцу вдома, і як не зіпсувати італійську супер-страву непотрібними інгредієнтами.

Як приготувати правильну піцу за порадами піццайоло - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Яку помилку допускає багато хто при приготуванні піци

Експерт каже, що зразком піци є звичайно ж "Маргарита", в якій не повинно бути нічого зайвого: тільки свіжа моцарелла, солодкі томати, пишне хрустке тісто.

Але багато домашніх кулінарів пхають в піцу все, що завалялося в холодильнику. Так робити не потрібно - у піці повинні бути тільки свіжі продукти.

Для соусу не можна використовувати кетчуп і (або майонез).

Піца проста в приготуванні, але є багато нюансів

Перше: в тісті тільки борошно, вода, сіль і мінімум дріжджів.

Друге: щоб піца була легка, обов'язково тривале бродіння тіста. Це від 3-6 годин до доби, ідеально - 48 годин, але можна навіть 72.

Як приготувати правильне тісто

Розчиніть в мисці в теплій воді дріжджі, додайте борошно, оливкову олію, сіль, цукор за смаком.

Борошно краще взяти м'яких сортів. Ретельно вимісіть тісто руками (не машинкою для вимішування), накрийте його і поставте в темне місце на кілька годин.

Далі розтягніть тісто руками. Качалкою розкатувати не можна.

Соус, начинка сир - наша піца готова

Нанесіть на основу соус з натуральних продуктів - томатної пасти або вершкового соусу зі спеціями. Ніякого кетчупу і майонезу.

Викладіть начинку в один (це обов'язково!) шар, але не більше чотирьох інгредієнтів. Враховуйте їх поєднанням і беріть тільки свіжі продукти, а не залишки вчорашньої вечері.

Потім додайте сир. Це повинна бути обов'язково моцарелла. А якщо хочеться експериментувати, можна до моцарели додати трохи маасдама або чеддера.

Запікайте при максимальній температурі - не менше 230-250 градусів. Чим швидше приготуватися піца, тим смачніше вона буде.

Раніше ми писали, що кулінар поділився рецептом ідеального тіста для піци.

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