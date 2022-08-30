Лікар з радіаційної гігієни розповіла, як захиститися після вибуху на АЕС: головні правила

Якщо аварія на Запорізькій АЕС станеться, то перш за все українцям варто стежити за напрямком вітру, який несе забруднені повітря та пил. Разом з тим у перші години після ймовірного вибуху на ЗАЕС необхідно вжити максимальних заходів по захисту щитоподібної залози.
Про це у ефірі "12 каналу" розповіла лікар з радіаційної гігієни відділу профілактики неінфекційних захворювань Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Ольга Гусєва.
Саме цей орган ендокринної системи бере участь у виготовленні гормонів, які відіграють важливу функцію в обміні речовин. Тому після офіційного повідомлення про загрозу викиду потрібно прийняти профілактичну дозу калію йодиду.
При цьому варто пам'ятати, що калій йодид виконує тимчасову блокаду функції щитоподібної залози, щоб та не поглинала радіоактивний йод.
Ефект йодної профілактики досягається при завчасному прийомі препарату - за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари.
Відповідно до рекомендацій МОЗ, у випадку реальної загрози потрібно приймати калій йодид у таких дозах:
При цьому важливо пам'ятати, що самовільно приймати калій йодид не можна.
Після вибуху небезпечним є зовнішнє опромінення. Тому в разі перебування просто неба варто знайти укриття чи зайти до першого-ліпшого приміщення, в якому потрібно зачинити всі вікна та перекрити вентиляційні канали, а при вході - покласти мокру ганчірку.
Слід пам'ятати, що людина може отримати внутрішнє опромінення через продукти харчування або воду. При цьому, вода в пластикових пляшках, яка продається в торгових закладах, є безпечною. Також у містах люди спокійно можуть споживати воду, яка подається з централізованих джерел, бо радіонукліди швидко в підземні води не потраплять.
Не забувайте ретельно мити, обробляти всі фрукти й овочі.
Якщо ж людина отримала зовнішнє опромінення, потрібно обов’язково замінити одяг. Той, який містить небезпечні речовини, разом зі взуттям необхідно зав’язати в мішечок і викинути.
Якщо немає змоги перевдягнутися, потрібно ретельно витерти одяг вологою щіточкою. Із себе необхідно повністю змити весь бруд, який людина могла отримати на вулиці. Обов’язково - вимити волосся.
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