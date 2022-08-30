Лікар з радіаційної гігієни розповіла, як захиститися після вибуху на АЕС: головні правила

Чому щитоподібна залоза така важлива?

Саме цей орган ендокринної системи бере участь у виготовленні гормонів, які відіграють важливу функцію в обміні речовин. Тому після офіційного повідомлення про загрозу викиду потрібно прийняти профілактичну дозу калію йодиду.

При цьому варто пам'ятати, що калій йодид виконує тимчасову блокаду функції щитоподібної залози, щоб та не поглинала радіоактивний йод.

Ефект йодної профілактики досягається при завчасному прийомі препарату - за шість і менше годин до надходження радіоактивної хмари.

Скільки калій йодиду варто приймати?

Відповідно до рекомендацій МОЗ, у випадку реальної загрози потрібно приймати калій йодид у таких дозах:

дітям до одного місяця (немовлятам й дітям, які перебувають на грудному вигодовуванні) - 16 мг

дітям від одного місяця до трьох років - 32 мг

дітям від трьох до 12 років - 62,5 мг

підліткам від 13 до 18 років, дорослим до 40 років, вагітним та матерям, які годують грудьми, - 125 мг

людям, старшим за 40 років, калій йодид приймати не потрібно, оскільки щитоподібна залоза після певного віку перестає накопичувати радіоактивний йод.

При цьому важливо пам'ятати, що самовільно приймати калій йодид не можна.

Які ще заходи треба вживати у випадку вибуху на АЕС?

Після вибуху небезпечним є зовнішнє опромінення. Тому в разі перебування просто неба варто знайти укриття чи зайти до першого-ліпшого приміщення, в якому потрібно зачинити всі вікна та перекрити вентиляційні канали, а при вході - покласти мокру ганчірку.

Слід пам'ятати, що людина може отримати внутрішнє опромінення через продукти харчування або воду. При цьому, вода в пластикових пляшках, яка продається в торгових закладах, є безпечною. Також у містах люди спокійно можуть споживати воду, яка подається з централізованих джерел, бо радіонукліди швидко в підземні води не потраплять.

Не забувайте ретельно мити, обробляти всі фрукти й овочі.

Якщо ж людина отримала зовнішнє опромінення, потрібно обов’язково замінити одяг. Той, який містить небезпечні речовини, разом зі взуттям необхідно зав’язати в мішечок і викинути.

Якщо немає змоги перевдягнутися, потрібно ретельно витерти одяг вологою щіточкою. Із себе необхідно повністю змити весь бруд, який людина могла отримати на вулиці. Обов’язково - вимити волосся.