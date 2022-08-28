ua ru
Нд, 28 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як пошириться радіація в разі аварії на ЗАЕС: опубліковано новий прогноз (відео)

Новость на русском →
Енергодар, Неділя 28 серпня 2022 13:59
Як пошириться радіація в разі аварії на ЗАЕС: опубліковано новий прогноз (відео) Фото: в Енергоатомі дали прогноз поширення радіації в разі аварії на ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Опублікований новий прогноз радіаційного забруднення у випадку аварії на Запорізькій АЕС. Фахівці припускають, що воно може накрити південну частину України та дістатися Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

Прогноз 1

Як з'ясували фахівці, якщо брати період з 26 серпня до 28 серпня до 16:00, то за погодними умовами радіація може накрити більшу частину України.

Прогноз 2

При цьому якщо взяти до уваги погодні умови в період з 29 по 31 серпня до 12:00, то радіаційне забруднення може охопити південь та схід України.

Прогноз 3

За даними фахівців, відповідно до рози вітрів, якщо взяти ситуацію на понеділок, 29 серпня радіаційна хмара в разі важкої аварії на Запорізькій АЕС накриє частину півдня України та південно-західні регіони Росії.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Зазначимо як раніше досліджували фахівці Українського гідрометеорологічного інституту, в разі аварії на Запорізькій АЕС радіація пошириться не лише Україною. Вона також зачепить і сусідні держави, такі як Білорусь, Польща і країни Балтії.

Нагадаємо, що ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається складною. Нещодавно вперше в історії ЗАЕС була повністю відключена від енергомережі, що сталося в результаті перебоїв в роботі лінії електропередач.

Україна побоюється, що в результаті російських обстрілів на ЗАЕС може статися радіаційна аварія. У зв'язку з цим вже розроблено план евакуації з довколишніх районів, а міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що закуплено достатньо препаратів для захисту щитовидної залози.

Тим часом Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило, що сформувало склад місії, яка, як очікується, наступного тижня відвідає Запорізьку атомну електростанцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭС радиационная опасность
NEWS
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати