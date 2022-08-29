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У Байдена пропонують зупинити ядерні реактори на Запорізькій АЕС

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Вашингтон, Понеділок 29 серпня 2022 20:33
У Байдена пропонують зупинити ядерні реактори на Запорізькій АЕС Фото: представник Білого дому Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Білий дім вважає, що з метою безпеки слід зупинити ядерні реактори на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на координатора зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки при Білому домі Джона Кірбі.

Зокрема, він зазначив, що Вашингтон підтримує місію експертів МАГАТЕ, а також закликає Москву забезпечити безпечний і безперешкодний доступ незалежним інспекторам.

"Ми також вважаємо, що Росія повинна погодитися на створення демілітаризованої зони навколо станції. І продовжуємо вважати, що контрольоване відключення ядерних реакторів ЗАЕС буде найбільш безпечним і найменш ризикованим варіантом дій в короткостроковій перспективі", - зазначив Кірбі.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США заявляв, що тільки Росія не хоче визнавати високий ризик радіаційної катастрофи на захопленій Запорізькій АЕС.

Детальніше про місію на ЗАЕС читайте в матеріалі "Місія МАГАТЕ їде на Запорізьку АЕС: що відомо на даний момент".

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