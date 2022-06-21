Що станеться з організмом, якщо часто їсти персики зі шкіркою

Шкірка персика трохи ворсиста, тому багато хто віддає перевагу її чистити, а вживати в їжу тільки м'якоть. Але медики кажуть, що так краще не робити.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora .

Шкірка містить багато користі

Лікар наголосила, що шкірка персика не тільки не токсична, але й містить деякі корисні для організму поживні речовини. І вона цілком їстівна.

Деякі люди можуть уникати шкірки персика через побоювання, що шкірка може містити пестициди.

Медик стверджує, що миття водою зменшує залишки пестицидів, які залишаються на шкірці персиків. А от миття та протирання персика під проточною водою працює краще.

Чим саме шкірка персика може допомогти

"Шкірка персика - це частина, яка отримує сонячне світло, а також найбільш багата на антиоксиданти частина. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали і захищають організм від окислювальних пошкоджень", - пише у своїй роботі медик.

Річ у тім, що більшість розчинних харчових волокон персиків зосереджена на шкірці персика. Такі харчові волокна знижують рівень цукру в крові, знижують рівень ліпідів у крові та сприяють перистальтиці шлунково-кишкового тракту.

"І м'якоть, і шкірка їстівні, а вживання цілих персиків краще для здоров’я, ніж очищених", - додала медик.