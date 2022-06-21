Що станеться з організмом, якщо часто їсти персики зі шкіркою
Шкірка персика трохи ворсиста, тому багато хто віддає перевагу її чистити, а вживати в їжу тільки м'якоть. Але медики кажуть, що так краще не робити.
Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.
Шкірка містить багато користі
Лікар наголосила, що шкірка персика не тільки не токсична, але й містить деякі корисні для організму поживні речовини. І вона цілком їстівна.
Деякі люди можуть уникати шкірки персика через побоювання, що шкірка може містити пестициди.
Медик стверджує, що миття водою зменшує залишки пестицидів, які залишаються на шкірці персиків. А от миття та протирання персика під проточною водою працює краще.
Чим саме шкірка персика може допомогти
"Шкірка персика - це частина, яка отримує сонячне світло, а також найбільш багата на антиоксиданти частина. Антиоксиданти нейтралізують вільні радикали і захищають організм від окислювальних пошкоджень", - пише у своїй роботі медик.
Річ у тім, що більшість розчинних харчових волокон персиків зосереджена на шкірці персика. Такі харчові волокна знижують рівень цукру в крові, знижують рівень ліпідів у крові та сприяють перистальтиці шлунково-кишкового тракту.
"І м'якоть, і шкірка їстівні, а вживання цілих персиків краще для здоров’я, ніж очищених", - додала медик.
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