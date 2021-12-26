Відчуття в ногах, які можуть вказати на розвиток діабету: обов'язково перевіртеся!

Лікарі кажуть, що розвиток діабету другого типу можна розпізнати по ряду симптомів, деякі з яких проявляються в ногах.

Одними із симптомів розвитку діабету є невропатія, тобто пошкодження або порушення функції одного або декількох нервів. Периферична невропатія розвивається при пошкодженні нервів кінцівок.

Таке пошкодження нерва може викликати поколювання, печіння або втрату чутливості, які часто проявляються в ногах.

Що таке діабет 2 типу

Цукровий діабет 2-го типу - метаболічне захворювання, що характеризується хронічною гіперглікемією, яка розвивається в результаті порушення взаємодії інсуліну з клітинами тканин.

Це означає, що ваше тіло не може належним чином переробляти інсулін або вироблений ним інсулін не засвоюється клітинами. Основна роль інсуліну - регулювати рівень цукру в крові. Без інсуліну рівень цукру в крові може піднятися до небезпечно високого рівня.

Постійно високий рівень цукру в крові також може викликати:

пошкодження очей, яке може призвести до втрати зору;

захворювання серця та інсульт;

виразки стоп;

постійні або регулярні інфекції, особливо інфекції шкіри і сечовидільної системи.

Щоб цього уникнути, контролюйте рівень цукру в крові

Медики кажуть, що зміна дієти - один з найефективніших засобів протидії високому рівню цукру в крові.

Пийте більше води, щоб знизити цукор.

"Коли рівень цукру в крові підвищується, ваше тіло намагається вивести надлишки цукру з крові з сечею... В результаті вашому організму буде потрібно більше рідини для регідратації. Питна вода може допомогти організму вивести частину глюкози з крові", - розповідають лікарі.

Скоротіть вживання вуглеводів з високим глікемічним індексом (ГІ). В першу чергу, це білий хліб, картопля і білий рис.

Симптоми діабету 2 типу також включають:

часте сечовипускання, особливо вночі,

постійне відчуття спраги,

почуття сильної втоми,

безпричинне схуднення,

свербіж в статевих органах, часта молочниця,

порізи і рани, що довго загоюються,

затуманений зір.

Зверніться до терапевта, якщо у вас є які-небудь симптоми, які можуть викликати у вас занепокоєння.