ru ua
Нд, 26 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Відчуття в ногах, які можуть вказати на розвиток діабету: обов'язково перевіртеся!

Новость на русском →
Неділя 26 грудня 2021 11:25
Відчуття в ногах, які можуть вказати на розвиток діабету: обов'язково перевіртеся! Фото: лікарі назвали симптоми діабету в ногах (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі кажуть, що розвиток діабету другого типу можна розпізнати по ряду симптомів, деякі з яких проявляються в ногах.

Про це пише Express.

Одними із симптомів розвитку діабету є невропатія, тобто пошкодження або порушення функції одного або декількох нервів. Периферична невропатія розвивається при пошкодженні нервів кінцівок.

Таке пошкодження нерва може викликати поколювання, печіння або втрату чутливості, які часто проявляються в ногах.

Що таке діабет 2 типу

Цукровий діабет 2-го типу - метаболічне захворювання, що характеризується хронічною гіперглікемією, яка розвивається в результаті порушення взаємодії інсуліну з клітинами тканин.

Це означає, що ваше тіло не може належним чином переробляти інсулін або вироблений ним інсулін не засвоюється клітинами. Основна роль інсуліну - регулювати рівень цукру в крові. Без інсуліну рівень цукру в крові може піднятися до небезпечно високого рівня.

Постійно високий рівень цукру в крові також може викликати:

  • пошкодження очей, яке може призвести до втрати зору;
  • захворювання серця та інсульт;
  • виразки стоп;
  • постійні або регулярні інфекції, особливо інфекції шкіри і сечовидільної системи.

Щоб цього уникнути, контролюйте рівень цукру в крові

Медики кажуть, що зміна дієти - один з найефективніших засобів протидії високому рівню цукру в крові.

Пийте більше води, щоб знизити цукор.

"Коли рівень цукру в крові підвищується, ваше тіло намагається вивести надлишки цукру з крові з сечею... В результаті вашому організму буде потрібно більше рідини для регідратації. Питна вода може допомогти організму вивести частину глюкози з крові", - розповідають лікарі.

Скоротіть вживання вуглеводів з високим глікемічним індексом (ГІ). В першу чергу, це білий хліб, картопля і білий рис.

Симптоми діабету 2 типу також включають:

  • часте сечовипускання, особливо вночі,
  • постійне відчуття спраги,
  • почуття сильної втоми,
  • безпричинне схуднення,
  • свербіж в статевих органах, часта молочниця,
  • порізи і рани, що довго загоюються,
  • затуманений зір.

Зверніться до терапевта, якщо у вас є які-небудь симптоми, які можуть викликати у вас занепокоєння.

Раніше ми писали про симптоми діабету, які проявляються кілька разів на день, але ви можете цього не зрозуміти.

Читайте РБК-Україна в Google News
диабет
LITE
Стало відомо, хто виграв 2 сезон шоу "Маска": яскраві фото і відео з суперфіналу
Стало відомо, хто виграв 2 сезон шоу "Маска": яскраві фото і відео з суперфіналу