Упражнения Кегеля для мужчин: врач Наумчук объяснил, действительно ли они укрепляют эрекцию

Полезны ли упражнения Кегеля для мужчин?

По словам врача, такие упражнения очень полезны для мужчин.

"Улучшается кровообращение в предстательной железе", - ответил эксперт.

Уролог объяснил, что для женщин упражнения Кегеля - это тренировка мышц тазового дна.

"То есть, если есть тренированные мышцы, вряд ли - матка выпадет", - сказал он.

Наумчук рассказал, что такие упражнения помогут мужчинам улучшить кровообращение в предстательной железе, улучшится качество эрекции.

"Ну, очень много есть методик на сегодня в интернете, но суть одна и та же. Ну, то есть сокращение мышц тазового дна", - пояснил эксперт.

Врач пояснил, что для правильного выполнения надо сократить мышцы, затем 5 секунд удерживать, а потом надо расслабиться.

"Так надо сделать 15 раз, по 3 раза в день, но это надо делать регулярно", - советует уролог.

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