Упражнение №1, которое стоит делать дома, чтобы жить дольше

Чем полезны приседания

После 35 лет происходит постепенное уменьшение мышечной массы и силы, но физические упражнения могут помочь замедлить этот процесс.

Тренер Эрик Доу рассказал, что приседания - это важнейшее упражнение для пожилых людей. В частности, многие повседневные дела связаны именно с приседаниями.

Каждый раз, когда вы садитесь или встаете, это приседание и это влияет на ваш образ жизни. Это объясняется тем, что приседания укрепляют все группы мышц ног, включая икры, подколенные сухожилия и ягодичные мышцы, а также мышцы нижней части спины.

Фитнес-тренер Дениз Остин добавила, что приседания могут помочь защитить суставы, улучшить баланс и предотвратить падения.

Как приседания влияют на долголетие (фото: Freepik)

Исследования показали, что люди в возрасте от 70 до 79 лет с более сильными квадрицепсами (мышцами вдоль передней части бедра) имели большие шансы прожить дольше жизни.

В другом исследовании было обнаружено, что способность сидеть и подниматься с пола, не используя руки, является показателем более долгой жизни.

Чтобы выполнить базовое приседание, выполните следующие действия:

встаньте, расставив ноги на ширине плеч или чуть шире

отведите бедра назад, будто собираетесь сесть в кресло

затем согните колени и опустите тело, держа туловище ровным

опускайтесь, пока ваши бедра не станут настолько низко

после этого вернитесь в исходное положение

Не горбитесь и не позволяйте коленям подгибаться, когда ваше тело устает в конце каждого подхода. Для достижения наилучших результатов выполняйте упражнение два-три раза в неделю.

Сколько раз приседать

Начните с 1-2 подходов по 5-8 повторений. По мере развития силы и уверенности постепенно увеличивайте количество до 2-3 подходов по 8-12. Прислушивайтесь к своему организму и настраивайтесь в соответствии с ним.

Сосредоточьтесь на качестве, а не на количестве. Выполняйте каждое повторение в надлежащей форме.

Если вы чувствуете напряжение или дискомфорт, уменьшите количество повторений или сделайте перерыв.