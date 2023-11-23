Справятся только самые внимательные! Найдите все квадраты на рисунке за 20 секунд

Устали от учебы или работы? Мечтаете отдохнуть с пользой? Тогда вы на верном пути, ведь головоломки и оптические иллюзии отлично отвлекают и "прокачивают" мозг.

При подготовке материала был использован портал Genius Puzzles.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает потратить 20 секунд вашего времени и сосчитать, сколько квадратов "спряталось" на изображении.

Суть задания

Задание, которое мы вам сегодня предлагаем, не только интересное, но и полезное для развития внимания.

Для его решения необходимо сконцентрироваться на рисунке, расположенном ниже.

В нем "скрыто" определенное количество квадратов. Сколько именно - сосчитать нужно самостоятельно.

Для полной победы найти все квадраты нужно всего за 20 секунд.

Для начала советуем подготовить таймер или секундомер.

Настроились, готовы?

Тогда засекайте время и... поехали!

Рассмотрите рисунок внимательно (фото: Genius Puzzles)

Ну что, много квадратов удалось насчитать? Если меньше 10, попробуйте посчитать еще раз.

Уточним один нюанс. На рисунке нужно найти именно квадраты (не прямоугольники или четырехугольники).

Готовы?

Поехали!

Мы уверены, что со второй попытки вы нашли больше квадратов, не правда ли?

Признаемся. На самом деле, на этом изображении можно насчитать 11 разных по размерам квадратов. Сможете найти их все?

Засекайте время...

Поехали!

Надеемся, вы справились с заданием.

Если нет, что делать... Смотрите немного ниже.

Мы объясним, что к чему.

На самом деле на этой картинке можно найти:

5 маленьких квадратов

5 средних квадратов

1 большой квадрат

Следовательно, 5+5+1=11 квадратов.

Теперь найти их действительно не трудно (фото: Genius Puzzles)

Если вам понравилось это задание, не останавливайтесь.