Впораються лише найуважніші! Знайдіть всі квадрати на малюнку за 20 секунд

Втомилися від навчання чи роботи? Мрієте перепочити з користю? Тоді ви на вірному шляху, адже головоломки й оптичні ілюзії чудово відволікають і "прокачують" мозок.

При підготовці матеріалу було використано портал Genius Puzzles.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує витратити 20 секунд вашого часу й порахувати, скільки квадратів "заховалось" на зображенні.

Суть завдання

Завдання, яке ми вам сьогодні пропонуємо, не тільки цікаве, але й корисне для розвитку уваги.

Для його вирішення необхідно сконцентруватися на малюнку, розміщеному нижче.

В ньому "прихована" певна кількість квадратів. Скільки саме - порахувати потрібно самотужки.

Для повної перемоги знайти всі квадрати потрібно всього лиш за 20 секунд.

Тож для початку радимо підготувати таймер або секундомір.

Налаштувались, готові?

Тоді засікайте час і... поїхали!

Роздивіться малюнок уважно (фото: Genius Puzzles)

Ну що, багато квадратів вдалось нарахувати? Якщо менш як 10, спробуйте порахувати ще раз.

Уточнімо один нюанс. На малюнку потрібно знайти саме квадрати (не прямокутники або чотирикутники).

Готові?

Поїхали!

Ми впевнені, що з другої спроби ви знайшли більше квадратів, правда ж?

Зізнаємось. Насправді на цьому зображенні можна нарахувати 11 різних за розмірами квадратів. Зможете знайти їх усі?

Засікайте час...

Поїхали!

Сподіваємось, ви впорались із завданням.

Якщо ж ні, що робити... Дивіться трішки нижче.

Ми пояснимо, що до чого.

Насправді на цій картинці можна знайти:

5 маленьких квадратів

5 середніх квадратів

1 великий квадрат

Отже, 5+5+1= 11 квадратів.

Тепер знайти їх і справді не важко (фото: Genius Puzzles)

Якщо вам сподобалось це завдання, не зупиняйтесь.