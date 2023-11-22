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Сколько треугольников на рисунке? Разгадайте загадку для самых сообразительных за 30 секунд

Среда 22 ноября 2023 22:22
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Сколько треугольников на рисунке? Разгадайте загадку для самых сообразительных за 30 секунд Проверьте свои силы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Решение головоломок или оптических иллюзий тренирует наш мозг и улучшает восприятие. Кроме того, процесс решения тех или иных логических задач позволяет переключить внимание и отвлечься от повседневных дел.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает всем желающим потратить 30 секунд времени и сосчитать, сколько треугольников "спряталось" на изображении.

При подготовке материала были использованы источники: GPuzzles, Metro.

Что нужно сделать

Сегодня мы предлагаем вам испытать свои силы и сделать легкий, на первый взгляд, подсчет геометрических фигур.

Ниже вы увидите рисунок, на котором изображено определенное количество цветных треугольников. Однако не все так просто.

Подсчитать их количество вам придется за четко ограниченное время - всего за 30 секунд.

Для этого подготовьте прежде всего таймер или секундомер.

Готовы?

Засекайте время и... поехали!

How Many Triangles Are There Puzzles

Не все так просто, как кажется на первый взгляд (фото: GPuzzles)

Ну что, много треугольников удалось насчитать? Если менее 36, попробуйте посчитать еще раз.

Готовы?

Поехали!

Мы уверены, что со второй попытки вы нашли больше треугольников, верно?

Признаемся вам. На самом деле в этом квадрате можно насчитать 44 разных по размерам треугольников. Сможете найти их все?

Поехали!

Надеемся, вы справились с заданием.

Если нет, что делать... Смотрите немного ниже.

Мы объясним, что к чему.

В каждом "квадрате" - по восемь треугольников.

Сколько треугольников на рисунке? Разгадайте загадку для самых сообразительных за 30 секунд

Кроме того, рисунок содержит 8 средних треугольников.

Сколько треугольников на рисунке? Разгадайте загадку для самых сообразительных за 30 секунд

Наконец, весь рисунок содержит еще и 4 больших треугольника.

Сколько треугольников на рисунке? Разгадайте загадку для самых сообразительных за 30 секунд

Следовательно, 32+8+4= 44 треугольника.

Надеемся, вам понравилась такая "прокачка" мозга?

Предлагаем также найти скрытое число за 17 секунд.

А еще попытайтесь решить оптическую иллюзию о животных для самых внимательных.

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