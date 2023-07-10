Украинцы могут получить помощь психолога бесплатно: как это сделать

Получить помощь психолога или психиатра в Украине можно бесплатно. В разных уголках нашей страны такую помощь могут оказать свыше 8 тысяч специалистов. Найти нужного врача можно в вашем регионе самостоятельно.

Как это сделать, рассказали в НСЗУ.

Как найти бесплатного психолога

В психологической и психиатрической помощи сейчас нуждается много украинцев. И такую помощь получить можно во многих медицинских учреждениях в Украине. Сейчас бесплатно услуги оказывает более 8 тысяч специалистов. Чтобы найти необходимого врача, вам понадобится всего лишь интернет и инструкция.

1. Зайдите на сайт НСЗУ в раздел "Е-дані". Выберите "Аналитичні панелі" (Дашборди) и перейдите к дашборду "Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога".

Для просмотра дашборда со смартфона нужно включить функцию автоповорота в настройках и повернуть смартфон горизонтально.

2. Выберите область, общину или населенный пункт.

3. Выберите вид помощи, который вас интересует:

Первичная , если ищите семейного врача, терапевта или педиатра, который прошел подготовку и оказывает психологическую помощь.

, если ищите семейного врача, терапевта или педиатра, который прошел подготовку и оказывает психологическую помощь. Амбулаторную , если ищите поликлинику, где есть врач-специалист (психолог, психиатр, психотерапевт). Обратиться к психиатру можно без направления.

, если ищите поликлинику, где есть врач-специалист (психолог, психиатр, психотерапевт). Обратиться к психиатру можно без направления. Стационарную , если ищите специализированное медучреждение, которое оказывает стационарную психологическую помощь. Для обращения направление не является обязательным.

, если ищите специализированное медучреждение, которое оказывает стационарную психологическую помощь. Для обращения направление не является обязательным. Мобильную, если ищите медучреждение, которое предоставляет помощь по пакету "Психиатрическая помощь взрослым и детям, которая оказывается мобильными мультидисциплинарными командами". Такую поддержку человек может получить по месту проживания. Необходимо иметь направление.

4. Если интересует именно наличие в заведении врача, то в поле "Посада лікаря", выбирайте необходимый пункт: врач общей практики - семейный врач, врач-психиатр, врач-психолог и т. д.

5. На карте появятся медучреждения, которые отвечают выбранным фильтрам. А также их адреса и телефоны, по которым можно обратиться и записаться на прием.