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Украинцы могут получить помощь психолога бесплатно: как это сделать

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Понедельник 10 июля 2023 15:38
Украинцы могут получить помощь психолога бесплатно: как это сделать Как получить помощь психолога или психиатра бесплатно (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Получить помощь психолога или психиатра в Украине можно бесплатно. В разных уголках нашей страны такую помощь могут оказать свыше 8 тысяч специалистов. Найти нужного врача можно в вашем регионе самостоятельно.

Как это сделать, рассказали в НСЗУ.

Как найти бесплатного психолога

В психологической и психиатрической помощи сейчас нуждается много украинцев. И такую помощь получить можно во многих медицинских учреждениях в Украине. Сейчас бесплатно услуги оказывает более 8 тысяч специалистов. Чтобы найти необходимого врача, вам понадобится всего лишь интернет и инструкция.

1. Зайдите на сайт НСЗУ в раздел "Е-дані". Выберите "Аналитичні панелі" (Дашборди) и перейдите к дашборду "Надавачі медичної допомоги за напрямом: Психологічна та психіатрична допомога".

Для просмотра дашборда со смартфона нужно включить функцию автоповорота в настройках и повернуть смартфон горизонтально.

2. Выберите область, общину или населенный пункт.

3. Выберите вид помощи, который вас интересует:

  • Первичная, если ищите семейного врача, терапевта или педиатра, который прошел подготовку и оказывает психологическую помощь.
  • Амбулаторную, если ищите поликлинику, где есть врач-специалист (психолог, психиатр, психотерапевт). Обратиться к психиатру можно без направления.
  • Стационарную, если ищите специализированное медучреждение, которое оказывает стационарную психологическую помощь. Для обращения направление не является обязательным.
  • Мобильную, если ищите медучреждение, которое предоставляет помощь по пакету "Психиатрическая помощь взрослым и детям, которая оказывается мобильными мультидисциплинарными командами". Такую поддержку человек может получить по месту проживания. Необходимо иметь направление.

4. Если интересует именно наличие в заведении врача, то в поле "Посада лікаря", выбирайте необходимый пункт: врач общей практики - семейный врач, врач-психиатр, врач-психолог и т. д.

5. На карте появятся медучреждения, которые отвечают выбранным фильтрам. А также их адреса и телефоны, по которым можно обратиться и записаться на прием.

Кстати, ранее мы писали о том, какие медицинские услуги можно получить у семейного врача бесплатно.

А еще рассказывали о том, что во Львове бесплатно будут лечить военных в новом отделении реабилитации.

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