ВПЛ могут получать помощь от украинцев за границей: что предоставляют и как оформить
После начала полномасштабной войны многие украинцы оказались за границей, а другая часть - переехала в более безопасные регионы страны. Для ВПЛ в Украине действует проект, по которому они могут получить жилье от других соотечественников. Теперь такую помощь смогут оказывать и украинцы за границей.
Об этом говорится на сайте Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Как получить жилье от украинцев
Для тех, кто не выехал за границу, а переместился в другую часть Украины, действует программа "Прихисток". Согласно ей внутренне перемещенные лица могут получить жилье от не выехавших украинцев.
Объявление о предоставлении дома или квартиры размещают именно владельцы жилья. Поэтому вы сможете найти такое предложение, которое будет подходить по всем параметрам.
Все, что нужно сделать, это зарегистрироваться на сайте и с помощью фильтров выбрать жилье. Когда выбор сделан, свяжитесь напрямую с владельцем.
Скриншоты: Styler
По условиям программы предоставившие жилье получат компенсацию от государства на оплату коммунальных услуг. Выплата компенсации за жилищно-коммунальные услуги за март-апрель должна начаться до 20 июля.
Как украинцы за границей могут присоединиться к помощи
Теперь предоставить помощь могут и беженцы из-за границы.
Суть программы также состоит в том, чтобы предоставить свое жилье в Украине переселенцам.
В настоящее время перед Минреинтеграции стоит задача по разработке упрощенной процедуры подтверждения данных. Это необходимо для того, чтобы владельцы недвижимости, которые сейчас за границей, могли предоставлять переселенцам жилье по этой программе.
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