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Українець через спір проковтнув кулькову ручку і потрапив на операційний стіл (фото)

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Четвер 20 січня 2022 15:55
Українець через спір проковтнув кулькову ручку і потрапив на операційний стіл (фото) Чоловік проковтнув кулькову ручку (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львівській області лікарі рятували 26-річного чоловіка, який, побившись об заклад, проковтнув кулькову ручку. В результаті вона стала поперек шлунка і пробила його з двох боків.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

Так, пацієнтом виявився 26-річний мешканець з Пустомитівського району. Він розповів, що зустрічав Новий рік в компанії друзів. Зокрема, вони випили зайвого і посперечалися. Чоловік сказав, що без проблем може проковтнути кулькову ручку. Тому на очах у свідків він це і зробив.

Однак, вже наступного дня він відчув біль у шлунку, але до медиків по допомогу не звертався, адже думав, що все саме мине.

Зрештою ручка стала поперек і пробила шлунок з двох боків. Чоловік скаржився на біль у шлунку, який довго не проходив. Тому лікарі зробили гастроскопію і побачили ручку.

"Дістати ручку ендоскопічно було неможливо, довелося чоловіка оперувати", – розповів завідувач хірургічного відділення лікарні Гнат Герич.

Операція тривала дві години. Врешті-решт ручку зі шлунка дістали, а дірки зашили.

Пацієнта, за словами лікаря, консультували психіатри, якихось відхилень не виявили. Зазначається, що дане відхилення спровокувала надмірна доза алкоголю.

Українець через спір проковтнув кулькову ручку і потрапив на операційний стіл (фото)Українець через спір проковтнув кулькову ручку і потрапив на операційний стіл (фото)Чоловік проковтнув кулькову ручку (zaxid)

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