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Вперше обійняла сина через 74 дні війни: зворушлива зустріч мами та захисника України на відео

Колаж РБК-Україна: зворушлива зустріч мами та захисника України
Автор: Світлана Мащенко

Село Циркуни, що на північному сході Харкова було окуповане росіянами ще в перші дні війни. З того часу захисник України, патрульний поліцейський Андрій Сікаленко не мав змоги побачитися з мамою, повернутися до домівки, де виріс.

Днями наші воїни звільнили село Циркуни від рашистів, син та мама нарешті зустрілися, повідомляє Патрульна поліція.

Відомо, що увесь цей час з родиною у Андрія майже не було зв'язку. І ось, нарешті, довгоочікувана зустріч сталася.

"Андрій з перших днів повномасштабного вторгнення росії щоденно допомагав харків'янам, сумлінно ніс службу, захищав їхній спокій та доставляв гуманітарну допомогу до найбільш постраждалих районів міста, а найголовніше - впевнено вірив у перемогу", - розповіли в поліції.

Символічно, що перша зустріч після двох з половиною місяців розлуки сталася саме в День Матері, 8 травня.

"Син та його мати Галина Василівна вперше за 74 дні розлуки обняли одне одного", - підписані зворушливі кадри.

Раніше ми писали, що путінська армія "привітала" останнього ветерана райцентру під Харковом з 9 травня.

Також повідомлялося, що 15-річна дівчинка за кермом вивезла дорослих з Попасної.

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