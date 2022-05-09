Вперше обійняла сина через 74 дні війни: зворушлива зустріч мами та захисника України на відео

Відомо, що увесь цей час з родиною у Андрія майже не було зв'язку. І ось, нарешті, довгоочікувана зустріч сталася.

"Андрій з перших днів повномасштабного вторгнення росії щоденно допомагав харків'янам, сумлінно ніс службу, захищав їхній спокій та доставляв гуманітарну допомогу до найбільш постраждалих районів міста, а найголовніше - впевнено вірив у перемогу", - розповіли в поліції.

Символічно, що перша зустріч після двох з половиною місяців розлуки сталася саме в День Матері, 8 травня.

"Син та його мати Галина Василівна вперше за 74 дні розлуки обняли одне одного", - підписані зворушливі кадри.