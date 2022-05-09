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Впервые обняла сына через 74 дня войны: трогательная встреча мамы и защитника Украины на видео

Коллаж РБК-Украина: трогательная встреча мамы и защитника Украины
Автор: Светлана Мащенко

Село Циркуны, что на северо-востоке Харькова было оккупировано русскими еще в первые дни войны. С тех пор защитник Украины, патрульный полицейский Андрей Сикаленко не имел возможности увидеться с мамой, вернуться в дом, где вырос.

На днях наши воины освободили село Циркуны от рашистов, сын и мама наконец встретились, сообщает Патрульная полиция.

Известно, что все это время с семьей у Андрея почти не было связи. И вот, наконец, долгожданная встреча произошла.

"Андрей с первых дней полномасштабного вторжения россии ежедневно помогал харьковчанам, добросовестно нес службу, защищал их покой и доставлял гуманитарную помощь в наиболее пострадавших районов города, а самое главное - уверенно верил в победу", - рассказали в полиции.

Символично, что первая встреча после двух с половиной месяцев разлуки произошла именно в День Матери, 8 мая.

"Сын и его мать Галина Васильевна впервые за 74 дня разлуки обняли друг друга", - подписаны трогательные кадры.

Ранее мы писали, что путинская армия "поздравила" последнего ветерана райцентра под Харьковом с 9 мая.

Также сообщалось, что 15-летняя девочка за рулем вывезла взрослых из Попасной.

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