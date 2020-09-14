Вперше в історії: юний українець виграв Формулу-4

Українець Іван Пеклін став переможцем перегонів Формули-4. 18-річний український пілот Іван Пеклін виграв у другій гонці другого етапу на знаменитій трасі в Маньї-Кур, Франція.

18-річний українець Іван Пеклін вперше в історії виграв перегони Формули-4. Він посів лише 10 місце у кваліфікації, але в одному з заїздів пілоти стартували у зворотному напрямку. Пеклін зумів вийти на перше місце завдяки тому, що на другому колі обійшов француза Кабіру Лоріса. Як зізнався Пеклін на своїй сторінці в Instagram, перемога стала одним з кращих моментів у його житті.

"Я такий щасливий прямо зараз! Напевно, один з кращих моментів у моєму житті! Від стіни до Qualy до перемоги в гонці 2! Величезне дякую моїм механікам і інженеру! Автомобіль не просто вчасно відремонтували, він був неймовірно швидким і приємним в управлінні! Спасибі всім за підтримку, особливо моїй родині!" – написав Пеклін.

Українець Іван Пеклін вперше в історії виграв перегони Формули-4

Ще у двох заїздах Іван Пеклін фінішував дев'ятим і одинадцятим. У загальному заліку українець посів шосте місце. А от переможець Формули-4 в цьому сезоні має всі шанси потрапити в академію Renault, а вже звідти – на перегони Формули-1.

Іван Пеклін народився 23 жовтня 2001 року в Києві. У 16 років українець став наймолодшим чемпіоном України з картингу. У нього вже є звання майстра спорту.

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