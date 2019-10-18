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Вперше у відкритий космос вийшли дві жінки

Новини » Суспільство    18.10.2019 - 15:40
Вперше у відкритий космос вийшли дві жінки
Фото: американські астронавти Христина Кук і Джессіка Меїр (ЕРА/Scanpix)

Жінки повинні замінити енергоблок на борту МКС

У п'ятницю, 18 жовтня, дві жінки вперше в історії одночасно вийшли у відкритий космос з борту Міжнародної космічної станції (МКС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як зазначається, американським астронавтам Кристині Кук і Джесіці Меїр належить замінити енергоблок, що вийшов з ладу на зовнішній фермі станції. Після завершення вони доставлять несправний блок назад в шлюз для повернення на Землю.

"Також вони планують виконати ще кілька рутинних завдань, відрегулювавши багатошарову ізоляцію навколо запасних компонентів для полегшення доступу", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що їх перебування за бортом МКС триватиме близько 6,5 годин.

Відзначимо, в березні цього року NASA скасував запланований вихід у відкритий космос, в якому вперше в історії повинні були взяти участь тільки дві жінки-астронавти; це довелося зробити через те, що на МКС не знайшлося скафандра потрібного розміру для обох учасниць місії.

Нагадаємо, першою жінкою в космосі стала радянський космонавт Світлана Савицька. Вона вийшла в відкритий космос у 1984 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 жовтня NASA запустила ракету-носій з супутником ICON, призначений для вивчення іоносфери Землі.

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