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Вперше за 150 років: коли відбудеться унікальне місячне затемнення

STYLERЖиття    16.06.2019 - 19:29
Вперше за 150 років: коли відбудеться унікальне місячне затемнення
Місячне затемнення (ілюстративне фото: pixabay.com)

Місячне затемнення в Україні відбудеться вдень

Місячне затемнення відбудеться в ніч з 16 на 17 червня. В цей час Місяць наблизиться на максимально близьку відстань до Землі, після чого супутник сховається в тіні планети. Про це пишуть західні вчені.

В Україні це явище, на жаль, побачити не можна буде, оскільки його пік припаде на 15:30 за київським часом. Тим не менш астрономічне явище вплине на фізичне і емоційне здоров'я людей.

Медики застерігають, що деякі метеочутливі люди можуть відчувати головний біль, втому, а також роздратування. Особливо затемнення позначиться на людях з хронічними хворобами та літніх людях.

Місячне затемнення зможуть спостерігати жителі південної півкулі. Після затемнення настане Супермісяць (астрономічне явище, що відбувається при збігу повного місяця або молодика з перигеєм - моментом найбільшого зближення Місяця і Землі).

Вперше за 150 років: коли відбудеться унікальне місячне затемнення

Супермісяць (ілюстративне фото: instagram.com)

Супермісяць спочатку буде блакитного кольору, що обумовлено оптичним ефектом, а потім стане криваво-червоним. Астрофізики розповідають, що подібна низка явищ трапиться вперше за 150 років.

До речі, перше в історії відео сонячного затемнення, яке було знято в 1900 році, потрапило в мережу.

Раніше експерт дала астрологічний прогноз на червень 2019, який буде багатий на затемнення, а ретроградний Меркурій передбачає велику кількість обмежень в діях.

Нагадаємо, що магнітні бурі в червні будуть не такими тривалими і сильними, і протягом першого літнього місяця очікується один дуже сильний удар.

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