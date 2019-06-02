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Перша спроба зняти затемнення: оприлюднено вражаюче відео

STYLERЖиття    02.06.2019 - 09:47
Перша спроба зняти затемнення: оприлюднено вражаюче відео
Ілюстративне фото (pixabay)

Перше в історії відео сонячного затемнення потрапило в мережу

Перше в історії відео сонячного затемнення, яке було знято в 1900 році, потрапило в мережу. Вражаючий відеозапис був опублікований Британським інститутом кіно і Королівським астрономічним товариством.

Перший в історії відеозапис затемнення був зроблений британським ілюзіоністом Невілом Маскелайном спільно з американським астрономом Джоном Беконом в ході експедиції Британського королівського товариства в Північну Кароліну 28 травня 1900 року.

Це єдиний відомий фільм Маскелайна, який зберігся до наших днів. Кожен кадр запису був відсканований фахівцями з Національного архіву Британського інституту кіно, після чого всі зображення були зведені у відео з роздільною здатністю 4К, яке опубліковано у відкритому доступі.

До речі, перша спроба зняти затемнення була зроблена ще в 1898 році в Індії. Тоді відео також вдалося записати, однак воно було вкрадено під час подорожі до Британії.

Відео: (YouTube/BFI)

Раніше експерт дала астрологічний прогноз на червень 2019, що буде багатий на затемнення, плюс ретроградний Меркурій, припускає велику кількість обмежень дій.

Нагадаємо, що магнітні бурі в червні будуть не такими тривалими і сильними, і протягом першого літнього місяця очікується один дуже сильний удар - 9 червня.

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