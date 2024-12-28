Впервые украинские рок-музыканты записали совместную рождественскую песню: почему это важно

О чем песня и видео "Рождественская история"

По словам музыкантов, их совместная песня, полная юмора, иронии и легкой меланхолии. В ней лирические герои рассказывают о "зимних" трудностях, знакомых многим из нас. Особенно - сегодня. Здесь и о скользких дорогах, и о холоде, и об отсутствии света, и даже - о финансовых трудностях. Однако вместе с тем главный месседж трека - это "оптимизм и взаимоподдержка несмотря на непростые времена".

Интересно, что эта коллаборация стала уникальной для украинского шоу-бизнеса, ведь это впервые рок-исполнители объединились для создания именно песни о Рождестве.

Кадр из клипа "Рождественская история"

В колоритном клипе показана история Гринча, который пытается испортить праздничное настроение украинцам. Но ему не только не дают ему это сделать, но и меняют его мировоззрение, показывая силу добра, искренности и даже пинками.

Собственно, Гринч, который является культурным символом западного Рождества, становится проводником месседжа, что украинская культура сегодня способна не только брать вдохновение от европейских и американских традиций, но и органично интегрироваться в глобальный культурный контекст цивилизованного мира.

"Наша "Рождественская история" - это в том числе тот культурный нарратив, который сегодня, по нашему мнению, необходим для украинского общества. Вместо того, чтобы до сих пор вспоминать советских персонажей вроде "Деда Мороза" или песни о "трех белых лошадях", мы аккумулируем усилия на создание чего-то актуального, энергичного и понятного всему миру", - говорят музыканты.

Кадр из клипа "Рождественская история"

Также они добавляют, что их первоочередной целью, ради которой и затевалась вся коллаборация, было "ускорение важного сдвига в восприятии Рождества разными поколениями украинцев".

"Жаль, что некоторым до сих пор приходится объяснять, как важно избавиться от всех советских символов и ностальгии по "Иронии судьбы". Вместе с тем этот трек - это не просто адаптация западной культуры, а полноценная интеграция в ее пространство", - добавляют рокеры.