Археологи нашли сокровище датского короля на затонувшем скандинавском корабле: что там было

Группа археологов из Университета Лунда в Швеции обнаружила на борту затонувшего скандинавского корабля настоящие сокровище, которое принадлежало датского королю Гансу. Этот корабль затонул в 1495 году.

Кто такой король Ганс

В 1495 году датский король Ганс прибыл в Швецию на своем знаменитом корабле Gribshunden - для встречи со Стеном Стуре старшим. Ганс собирался заключить мир со шведским правителем и договор, который бы ему дал контроль над Швецией. Именно так он поступил перед тем с Норвегией и создал объединенное скандинавское королевство.

Однако короля Дании постигла неудача - его корабль загорелся и затонул. А перед тем Ганс успел наполнить его различными дорогими товарами. И все сокровища ушли на дно вместе с членами экипажа и многими воинами.

Потеря корабля изменила планы короля Ганса, и он вместо переговоров начал военные действия.

Что обнаружили археологи

Добраться до затонувшего корабля ученые пробовали несколько раз и его обломки впервые обнаружили только в 1960 году. Однако в то время не существовало технологий, которые бы помогли тщательно исследовать корабль.

Совсем недавно исследованием занялись шведские ученые, которые обнаружили на дне совершенно невероятное сокровище - растительный материал, в котором находится более 3000 образцов.

Среди этих образцов - мускатный орех, гвоздика, горчица, укроп, шафран, имбирь, перец и миндаль. Все эти специи на время царствования Ганса были очень дорогими и стоили целое состояние.

Фото: Образцы пряностей с затонувшего корабля (phys.org)

Некоторые пряности были родом из Индонезии и это указывает, по мнению археологов, на то, что король Ганс развил в те времена сильную торговую сеть.

Исследователи нашли и более диковинные травы - например, кусочки сушеной ежевики, малины, винограда и льна. И каждая из этих находок подтверждает, что Ганс был очень богатым и могущественным. На корабле была также найдена белена, которую использовали исключительно в медицинских целях.

Благодаря тому, что корабль был обнаружен в малосоленой части Балтийского моря, где всегда низкая температура воды, образцы растений были в отличном состоянии.