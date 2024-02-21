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Леся Украинка "ожила" на изображениях, созданных с помощью ИИ: фото

Среда 21 февраля 2024 18:41
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Леся Украинка "ожила" на изображениях, созданных с помощью ИИ: фото Леся Украинка на отдыхе в Берлине (фото: facebook.com/yakub.martyn)
Автор: Василина Копытко

Писатель Мартин Якуб с помощью искусственного интеллекта создал серию из шести изображений Леси Украинки, которые будут представлены в Литературно-мемориальном музее в Звягеле 25 февраля - в день ее рождения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикации писателя в Facebook.

Леся Украинка "ожила" на картинках, созданных ИИ

"Создал для музея Леси Украинки ко дню рождения поэтессы еще две фотографии. На одной она вместе со своим другом Нестором Гамбарашвили. На другой - на экскурсии в Берлине", - написал Якуб.

По его словам, Литературно-мемориальный музей Леси Украинки сам обратился к нему с идеей создать изображение поэтессы.

Якуб подчеркнул, что для создания этих изображений использовал настоящие фото Леси Украинки. Поскольку нет сохранившихся кадров, где она улыбается, на изображениях ИИ она с серьезным выражением лица.

Леся Украинка &quot;ожила&quot; на изображениях, созданных с помощью ИИ: фотоЛеся Украинка с Нестором Гамбарашвили (фото: facebook.com/yakub.martyn)

Леся Украинка &quot;ожила&quot; на изображениях, созданных с помощью ИИ: фото Изображение, созданное с помощью ИИ (фото: facebook.com/yakub.martyn)

Это не первая серия изображений от Мартина Якуба, созданных с помощью ИИ. В прошлом году писатель презентовал проект "Живые "Расстрелянные", где показал представителей Расстрелянного Возрождения. Выставку экспонировали в нескольких городах. Также Якуб с помощью ИИ создал календарь "Титаны 20-х". Все средства на его продажу передали ВСУ.

Ранее писатель также поэкспериментировал с фото поэтессы. Со снимка, сделанного в Египте в 1910 году, он убрал других людей, оставив только поэтессу.

Интересно, что сначала в соцсети Якуб представил эту фотографию как изображение ИИ. За что многие подписчики раскритиковали эту "работу", потому что она вроде бы не была похожа на Лесю Украинку. Позже писатель показал оригинал этого фото.

Леся Украинка &quot;ожила&quot; на изображениях, созданных с помощью ИИ: фотоЛеся Украинка &quot;ожила&quot; на изображениях, созданных с помощью ИИ: фотоРеальное фото Леси Украинки, сделанное в Египте в 1910 году (фото: facebook.com/yakub.martyn)

Читайте также о том, что Мартин Якуб с помощью ИИ создал визуализацию, как бы выглядели украинские колонии на всех планетах Солнечной системы.

Раньше мы делились результатами опроса, знают ли украинцы настоящее имя Леси Украинки?

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Леся Украинка
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