RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Впервые в истории группы. Вакарчук анонсировал англоязычный альбом "Океана Эльзы"

Новый альбом "Океана Эльзы" будет англоязычным (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Ирина Костенко

Популярная украинская группа "Океан Эльзы" выпустит альбом на английском языке впервые за 30 лет своего существования. Об этом сообщил ее фронтмен Святослав Вакарчук.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу группы в Instagram рассказывает, что известно о дальнейших планах "Океана Эльзы".

Что рассказал Вакарчук

Украинский музыкант и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что группа выпустит альбом песен на английском языке впервые в своей истории.

Он признал, что на такое решение его воодушевило награждение премией Оскар украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" .

"Нам надо сделать так, чтобы голос Украины и дальше звучал сильно и вдохновенно. Именно поэтому с гордостью сообщаю, что впервые в своей истории "Океан Эльзы" планирует выпустить музыку на английском языке. Мы очень счастливы и сосредоточены. Голоса Украины поднимаются все выше и выше", - подчеркнул артист на английском языке.

Обращение Вакарчука (скриншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В опубликованном видеообращении отмечается, что это - "новая страница".

"Наша. Новая. Страница. Скоро... Мы будем работать над тем, чтобы и музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире. Ваши О.Э.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинский альбом выйдет, как и запланировано, осенью этого года - к 30-летию группы.

 

Напомним, ранее мы рассказывали, как Вакарчук сыграл неожиданный концерт для военных.

Читайте также, почему Христина Соловий "порвала" с Вакарчуком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Океан ЕльзиМузыка