Вперше в історії гурту. Вакарчук анонсував англомовний альбом "Океану Ельзи"

Що розповів Вакарчук

Український музикант і лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук повідомив, що гурт випустить альбом пісень англійською мовою вперше у своїй історії.

Він визнав, що на таке рішення його надихнуло нагородження премією Оскар українського документального фільму "20 днів у Маріуполі".

"Нам треба зробити так, щоб голос України й надалі звучав сильно та натхненно. Саме тому з гордістю повідомляю, що вперше у своїй історії "Океан Ельзи" планує випустити музику англійською мовою. Ми дуже щасливі й зосереджені. Голоси України здіймаються все вище й вище", - наголосив артист англійською мовою.

Звернення Вакарчука (скріншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

У дописі до опублікованого відеозвернення зазначається, що це - "нова сторінка".

"Наша. Нова. Сторінка. Скоро... Ми будемо працювати над тим, аби й музичний голос України звучав гучно, його чули та помічали у світі. Ваші О.Е.", - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що український альбом вийде, як і заплановано, восени цього року - до 30-річчя гурту.