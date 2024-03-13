Чернов рассказал, как Голливуд реагировал на его речь на Оскаре
После того, как "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова получил Оскар 2024 года в номинации "Лучший документальный полнометражный фильм", украинский режиссер рассказал о реакции Голливуда на его речь.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал "Голос Америки Українською" рассказывает, что именно сказал Чернов в комментарии журналистам.
Реакция Голливуда на речь Чернова
По словам украинского режиссера, на Оскаре он ощутил "идеальную" тишину.
"Я почувствовал, что в зале такая тишина, что я мог услышать удар шпильки о пол. Это была самая большая тишина, которую я слышал в этом зале за всю церемонию", - вспомнил он.
Чернов подчеркнул, что чувствует: да, его услышали.
"И несколько человек сказали мне после церемонии, что они плакали. И я был так счастлив знать, что мои слова дошли до их сердец", - добавил он.
Как Чернов готовился к речи на Оскаре
Режиссер признался, что было очень много предложений и идей от разных людей со всей страны - о чем именно говорить во время церемонии на Оскаре 2024.
"И на самом деле было достаточно сложно решить - что говорить. Есть так много вещей, и вы должны вложить их в эти 45 секунд, которые у вас есть на сцене", - поделился он.
Украинец добавил, что до последнего момента не был уверен - что именно собирается сказать.
Поддерживает ли Голливуд Украину
Мстислав Чернов рассказал также о поддержке Украины звездами Голливуда на фоне полномасштабного вторжения РФ и большой войны.
"Все, с кем я общался (на Оскаре, - Ред.) - режиссеры, актеры - они выражали поддержку Украине. Они выражали обеспокоенность тем, что сейчас происходит. И эта поддержка Украины проваливается. Это - то, что в голове людей", - подытожил режиссер.
Что нужно знать про "20 дней в Мариуполе"
"20 дней в Мариуполе" - документальный фильм украинского военного корреспондента и писателя, видеографа Мстислава Чернова про осаду Мариуполя в феврале-марте 2022 года во время полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Он был создан в 2023 году в сотрудничестве Associated Press и Frontline.
Премьера ленты состоялась 21 января 2023 года на крупнейшем в США фестивале независимого кино Sundance, где он попал в конкурсную программу "Мировое документальное кино" и получил Приз зрителей.
Кроме того, лента получила премию BAFTA в категории "Лучший документальный фильм" и номинацию в категории "Лучший фильм на иностранном языке", выиграла премию Гильдии режиссеров Америки в категории "Выдающиеся режиссерские достижения в документалистике".
В целом, по состоянию на январь 2024 года фильм получил более 20 наград и 40 номинаций и стал самым кассовым украинским документальным фильмом.
Напомним, ранее мы рассказывали, что известно о режиссере "20 дней в Мариуполе" Мстиславе Чернове, фильм которого получил Оскар 2024.
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