Вакарчук сыграл неожиданный концерт для военных: душевные фото и видео

Святослав Вакарчук посетил один из реабилитационных центров в Киеве и сыграл душевный концерт для военных, которые оправляются от полученных на фронте ранений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу RECOVERY.

Во время встречи лидер группы Океан Ельзи обратился к воинам со словами поддержки и восхищения.

Вакарчук встретился с военными (фото: RECOVERY)

В частности, подчеркнул он, среди важнейших вещей сейчас - любовь к своему дому и сохранение культуры во время противостояния с врагом.

А также приветствовал всех пациентов и медицинский персонал реабилитационного центра для раненых военных национальной сети RECOVERY с рождественско-новогодними праздниками.

"Я очень благодарен тем, кто присоединился к созданию центра, и, безусловно, очень благодарен всем врачам, личному составу, помогающему ребятам восстановиться после ранений. На Рождество и Новый год я хочу пожелать божьей опеки и божьей ласки, а самое главное - крепкого-крепкого здоровья. Быстрейшего выздоровления и вливания в полноценную повседневную жизнь. Пусть все будет хорошо", - сказал Святослав.

Вакарчук встретился с военными в реабилитационном центре (фото: RECOVERY)

После искреннего разговора с военными певец сыграл уникальный камерный концерт, в который вошли, в частности, композиции "Оберіг", "Все буде добре", "Ой чий то кінь стоїть" и даже "Червону руту".

"Когда видишь перед собой украинских героев и героинь, поешь для них еще более глубоко, чем обычно, стремишься передать энергию, будто хочешь помочь им вылечиться", - прокомментировал артист.