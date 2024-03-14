Впервые в истории группы. Вакарчук анонсировал англоязычный альбом "Океана Эльзы"
Популярная украинская группа "Океан Эльзы" выпустит альбом на английском языке впервые за 30 лет своего существования. Об этом сообщил ее фронтмен Святослав Вакарчук.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу группы в Instagram рассказывает, что известно о дальнейших планах "Океана Эльзы".
Что рассказал Вакарчук
Украинский музыкант и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что группа выпустит альбом песен на английском языке впервые в своей истории.
Он признал, что на такое решение его воодушевило награждение премией Оскар украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" .
"Нам надо сделать так, чтобы голос Украины и дальше звучал сильно и вдохновенно. Именно поэтому с гордостью сообщаю, что впервые в своей истории "Океан Эльзы" планирует выпустить музыку на английском языке. Мы очень счастливы и сосредоточены. Голоса Украины поднимаются все выше и выше", - подчеркнул артист на английском языке.
Обращение Вакарчука (скриншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
В опубликованном видеообращении отмечается, что это - "новая страница".
"Наша. Новая. Страница. Скоро... Мы будем работать над тем, чтобы и музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире. Ваши О.Э.", - говорится в сообщении.
Уточняется, что украинский альбом выйдет, как и запланировано, осенью этого года - к 30-летию группы.
Напомним, ранее мы рассказывали, как Вакарчук сыграл неожиданный концерт для военных.
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