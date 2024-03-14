ua en ru
Чт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Впервые в истории группы. Вакарчук анонсировал англоязычный альбом "Океана Эльзы"

Четверг 14 марта 2024 15:08
UA EN RU
Впервые в истории группы. Вакарчук анонсировал англоязычный альбом "Океана Эльзы" Новый альбом "Океана Эльзы" будет англоязычным (фото: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)
Автор: Ирина Костенко

Популярная украинская группа "Океан Эльзы" выпустит альбом на английском языке впервые за 30 лет своего существования. Об этом сообщил ее фронтмен Святослав Вакарчук.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу группы в Instagram рассказывает, что известно о дальнейших планах "Океана Эльзы".

Что рассказал Вакарчук

Украинский музыкант и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук сообщил, что группа выпустит альбом песен на английском языке впервые в своей истории.

Он признал, что на такое решение его воодушевило награждение премией Оскар украинского документального фильма "20 дней в Мариуполе" .

"Нам надо сделать так, чтобы голос Украины и дальше звучал сильно и вдохновенно. Именно поэтому с гордостью сообщаю, что впервые в своей истории "Океан Эльзы" планирует выпустить музыку на английском языке. Мы очень счастливы и сосредоточены. Голоса Украины поднимаются все выше и выше", - подчеркнул артист на английском языке.

Впервые в истории группы. Вакарчук анонсировал англоязычный альбом &quot;Океана Эльзы&quot;

Обращение Вакарчука (скриншот: facebook.com/sviatoslav.vakarchuk)

В опубликованном видеообращении отмечается, что это - "новая страница".

"Наша. Новая. Страница. Скоро... Мы будем работать над тем, чтобы и музыкальный голос Украины звучал громко, его слышали и замечали в мире. Ваши О.Э.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинский альбом выйдет, как и запланировано, осенью этого года - к 30-летию группы.

Напомним, ранее мы рассказывали, как Вакарчук сыграл неожиданный концерт для военных.

Читайте также, почему Христина Соловий "порвала" с Вакарчуком.

Читайте РБК-Украина в Google News
Океан Ельзи Музыка
NEWS
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так
ISW пишет о риске прорыва РФ на фронте. Эксперт объяснил, почему это не так