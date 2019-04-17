Може впасти в ступор: Олена Зеленська про дебати чоловіка з Порошенком

Дружина кандидата в президенти України Володимира Зеленського розповіла, чому її чоловік так рідко дає прес-конференції і як він готується до дебатів, які повинні відбутися у п'ятницю, 19 квітня. Про це вона розповіла в інтерв'ю для видання "Апостроф".

Олена Зеленська вважає, що її чоловік може протистояти Петру Порошенко в дебатах. Вона зазначила, що він під час передвиборної програми свідомо не намагався грати в політика.

"Звичайно, будь-хто може впасти в ступор або не вчасно підібрати потрібне слово, коли нервує або знаходиться в кризовій ситуації. Тим більше, наш гарант дуже досвідчений оратор, і, звичайно, ця боротьба досвіду з недосвідченістю може зіграти злий жарт. Але мені здається, що у Володимира все вийде; він витримає, він готується зараз. Саме головне в цьому всьому, що він всю свою передвиборчу програму не намагався грати в політика, він який був, таким і є. І всі його публічні висловлювання, всі інтерв'ю, відео — це все було непідготовленим. Можливо, там і були якісь недоліки, не так підібрав слово, не так почухався (посміхається). Але дебати - це публічний виступ, а він у цьому непоганий", - розповіла Олена Зеленська.

Олена Зеленська (facebook.com/Олена Зеленська)

Вона вважає, що її чоловікові варто взяти участь у дебатах, так як залишилися люди, які поки що нічого про нього не знають.

"Це питання, і правда, дискусійне, ми всі дуже багато про це говоримо. Але з іншого боку, якісь плани і якась інформація не були повністю викладені під час передвиборної кампанії. Щось, напевно, потрібно розповісти додатково. Показати, що ти вже розібрався і що ти збираєшся робити, є багато цікавих моментів. Прихильники точно не відвернуться, але є ще люди, які не розуміють, хто він, і виступають проти тільки тому, що їм здається, що за цією фігурою нічого не має: ні команди, ні плану дій. Таких людей можна спробувати переконати - і мені здається, такий шанс є", - додала вона.

Олена і Володимир Зеленские (facebook.com/Елена Зеленська)

Зеленська зізналася, що це вона порадила чоловікові не виходити до журналістів, так як йому потрібно багато чого встигнути і накопичити знання в швидкому темпі.

"Зараз до нього звучить багато претензій, що він ховається від преси. Я не радила йому виходити до журналістів. Насправді і без того багато виходів, комусь відмовляють, але багатьом ні. Просто все встигнути нереально. Одна з претензій полягає в тому, що він знову ж таки, недосвідчений, але знання і досвід накопичуються. Всі останні місяці він цим займався, у нього цілими днями йдуть консультації з експертами. Це складний процес, це навіть не навчання, це робота. Він повинен вникнути фактично у все і це неможливо зробити за одну хвилину. Він зараз екстерном проходить курс молодого бійця, і мені здається, успішно", - розповіла Олена Зеленська.

Вона зазначила, що вже накопичилася втома від звинувачень у наркоманії та "чорного піару". При чому не тільки у родини Зеленського, але і його близьких друзів, знайомих. Особливо, за словами Зеленської, їй шкода батьків, які переживають.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Зеленський Порошенко висунув нові вимоги про дебати на стадіоні НСК "Олімпійський".

Нові вимоги Володимира Зеленського (facebook.com/zelenskiy95)

А також розповідали про те, що мама Володимира Зеленського емоційно висловилася про передвиборчу компанію сина.

Крім того, ми повідомляли про те, що з'явилася покрокова інструкція про те, як потрапити на дебати Зеленського і Порошенка.