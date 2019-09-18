Поверталися з садка: у Києві собака накинулася на хлопчика з батьком і серйозно травмувала (фото)

У Києві собака накинулася на дитину (Фото: колаж РБК-Україна)

Власник пса не відчуває провини за подію

У Києві собака накинулася на маленьку дитину, яка просто йшла вулецею зі своїм батьком з дитячого садка і вже підходила до будинку. Власник пса не зміг утримати розлючену тварину і відкликати геть. Інцидент стався в районі Вітряних Гір. Про це передає "Київ Оперативний" на сторінці в Facebook.

Собака, яка зірвалася, розірвала маленькому Тимофія п'яту до кістки. Батько захищав сина і самостійно відривав пса від дитини та також постраждав.

Як розповіли свідки події, хлопчик ніяк не дражнив собаку і не провокував агресію.

"Пощастило, що дитина жива і не інвалід, але поки невідомо, коли Тимофій зможе нормально ходити", - йдеться у публікації.

У Києві собака накинулася на дитину (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Також в мережі показали фото з місця інциденту. Зазначається, що знімок господаря і собаки в наморднику зроблено вже після того, як все сталося.

Після того, як пес покусав і роздер ногу хлопчика, власник тварини навіть не вибачився.

"А що тут такого? То ж тільки собака покусала", - сказав чоловік.

Користувачі мережі жваво відреагували на подію. Звучать вкрай обурені коментарі, серед яких є ініціативи щодо посилення відповідальності за неналежне дресирування бійцівських порід собак та їх вигул без намордника і повідка.

В основному агресивних собак тримають "недолугі" люди. Придбав, а обходитися з нею не навчився. Потрібно створити перелік агресивних, небезпечних порід та контролювати їх розведення. А також реєстр вже заведених і проходження для власників таких порід - атестації поведінки. Адже ці породи можна порівняти зі смертельною зброєю, адже при безвідповідальному поводженні з ними відбуваються такі прецеденти.

Породи не винні в тому, що є неадекватні господарі. Якщо це амстаф, то у них немає породної агресії до людей. Отже, господар спеціально його натаскував. А винна собака;

Аналогічна ситуація була у мене в цю п'ятницю, їхав у ліфті з донькою в дитячий сад, поверх нижче, забігла німецький ягдтер'єр, на повідку і просто вкусив мене два раз! Дитину встиг закрити собою! Господиня теж зробила великі здивовані очі: Ой, вибачте! Навіть і уявити не хочу, якщо б вкусив 4 річну дитину. Є інформація, що моральна шкода починається від 1000 доларів, бажаю батькові сил і терпіння, дитині - одужувати швидше!

У мене теж був випадок, коли з дитиною йшли з садка на дитину побігла собака, встиг під час взяти дитину на руки. На мене намагалася напасти, але слава Богу мій крик почув весь район і господиня пса відразу підбігла. І знаєте що прикро?! Фраза "вона не кусається". Як з цим боротися?

Бідний малюк! Дуже шкода хлопчика! Господар винен!

Господаря - на дресирування собак. В якості тренажера-манекена. І нічого, якщо покусають, масово. "То ж тільки собаки".

Ну як мені сказали колись - це ви погана людина, а моя собака таких відчуває, тому й накинулася. І таким людям нічого не доведеш. Ще й дитину почнуть звинувачувати, що вона розмахувала руками або бігла або собаку дражнила, ось побачите.

На фото стаф... що б не говорили, ці собаки частіше нападають... час штраф без вийняла намордника...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, у травні в селі Олександрівка під Одесою дві великі собаки породи алабай (середньоазіатська вівчарка) накинулися на школяра і завдали йому серйозні травми. Медики діагностували у хлопчика рвані рани на спині, на руці, на стегні і на лівій стороні особи - тільки на голові лікарі поставили 23 шва.