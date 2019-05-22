В Одеській області на дитину накинулися собаки: усі подробиці

На школяра накинулися собаки (Колаж РБК-Україна)

Хлопчик отримав численні укуси і на даний момент знаходиться в реанімації

В селі Олександрівка Лиманського району Одеської області на учня третього класу Ваню Тарахненко накинулися дві великі собаки породи алабай (середньоазіатська вівчарка). Про це повідомляє Інформаційний ресурс Лиманського району.

Трагедія сталася вдень, коли школяр повертався зі школи додому. Собаки кинулись на дитину і завдали йому серйозні травми. Медики діагностували у нього рвані рани на спині, на руці, на стегні і на лівій стороні особи. Йому надали першу допомогу і лише на голові лікарі поставили 23 шва.

Чому собаки напали на дитину – на даний момент не відомо. Пізніше з'ясувалося, що алабаї належать місцевому депутату Наталії Кононенко. Вона повністю усвідомлює свою провину за інцидент і пообіцяла допомогти сім'ї потерпілого хлопчика.

"Стався людський фактор, від якого ніхто не застрахований. Я несу повністю свою вину і відповідальність, матеріально і морально. Іванко для мене теж дорога і близька дитина. Дякую за розуміння, я роблю все, що в моїх силах", - написала Кононенко.

Односельці Вані, коли дізналися про подію, вирішили самостійно зібрати кошти для лікування хлопчика.

"Іванко дуже хороший і добрий хлопчик. Йому знадобитися дуже серйозна реабілітація, і фізична, і психологічна. Мама не просить допомоги, але я думаю, що всі ви мене підтримаєте і ми всі разом допоможемо Вані швидко відновитися і все це забути", - написала мешканка Олександрівки.

Також пізніше стало відомо, що через численні рвані рани хлопчика довелося зшивати під загальним наркозом з використанням апарату штучного дихання.

Алабай (pixabay.com)

Досвідчені собачники вважають, що собаки були налякані або їх дражнили до появи дитини в поле їх зору, так як алабаї вкрай рідко кидаються на людей, а вже тим більше на дітей. Середньоазіатські вівчарки (алабаї) – це службова та охоронна порода, а не бійцівська.

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