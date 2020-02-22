Виникли деякі труднощі: TVORCHI прокоментували фінал Нацвідбору

Євробачення 2020 відбудеться через кілька місяців, але вже в суботу, 22 лютого, українці дізнаються, хто з учасників Нацвідбору поїде представляти країну на міжнародному пісенному конкурсі. Група TVORCHI, яка за прогнозами букмекерів стане переможцем Нацвідбору, прокоментувала формат конкурсу, об'єктивність суддів і оцінила інших учасників.

Учасники групи TVORCHI вважають, що оцінювання на Нацвідборі в цьому році є об'єктивним.

"Я просто дивлюся, що "штампування" не проходить. Проходить щось новіше, щось більш яскраве. Були деякі артисти, і от якби вони пройшли, ось тоді у мене були б питання. Але у фіналі їх немає. Євробачення - це ж не тільки заспівати. Це ж і пісня сама по собі, і її оригінальність, виконання, меседж", - вважає музикант Андрій Гуцуляк, передає "TheLIME".

Він також зазначив, що критика їх номерів була об'єктивною на всіх етапах конкурсу.

"Як по мені, то судді досить об'єктивно все оцінюють. Я звернув на це увагу ще під час першого півфіналу. До того ж мої думки повністю співпали з їх висновками. По нашому виступу теж повністю згоден. У нас дійсно були проблеми з вокалом, і до фіналу все це потрібно підтягувати, щоб більше на цьому не потраплятися. Ну і пробуємо доопрацювати номер. Зараз ми вже додали в нього деякі елементи, подивимося, чи спрацює", - додав артист.

Також TVORCHI оцінили своїх "конкурентів" на конкурсі.

"Мені дуже подобаються пісні деяких. Ось тільки моя думка нічого не вирішує. Тут вже як розсудить глядач і судді. Та й взагалі смак така штука... ти не можеш подобатися всім. Тому виходь на сцену, роби максимально круто те, що вмієш, а далі буде видно", - вважає Джеффрі Кенні, соліст групи.

Артисти прокоментували власну перемогу в першому півфіналі й розповіли про труднощі, з якими зіткнулися.

"Хоча в цілому все пройшло не так добре, як хотілося б. У нас виникли деякі труднощі зі звукооператором, бек-вокал відвалився, мій вокал був дуже гучним. В іншому скаржитися нема на що. Головне, встигнути до вечора цієї суботи підтягнути всі косяки", - підкреслив Джеффрі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль, Джамала і Вєрка Сердючка виступлять у фіналі Національного відбору на Євробачення-2020.