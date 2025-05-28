На Вознесение не прощаются: какие фразы нельзя говорить в большой праздник

Какие слова нельзя говорить на Вознесение

Согласно народным верованиям, на Вознесение нельзя говорить "прощай" или "прощай".

Еще наши предки считали, что эти слова несут роковой подтекст и могут символизировать окончательную разлуку - с человеком, домом или даже жизнью. Особенно этого остерегались в селах, где традиции передавались устно от старших к младшим.

Вместо "прощай" старались говорить нейтральные слова или вовсе избегать прощаний:

"До встречи"

"С Богом"

"Береги себя"

Церковь официально не запрещает эти слова, однако традиция сохранилась как элемент народной осторожности и уважения к празднику.

Еще один запрет - нельзя приветствовать "Христос воскрес"

Вознесение Господне также знаменует завершение пасхального цикла. Именно в этот день прекращается традиционное поздравление "Христос воскрес", которое использовали от Пасхи.

В храмах в этот день выносят Плащаницу, и с 29 мая верующие возвращаются к обычным поздравлениям.

Другие приметы и запреты на Вознесение

Вознесение - это день не только духовной памяти, но и сакрального покоя. Согласно народным представлениям, в этот день нельзя:

стирать, шить, убирать, копать землю

выбрасывать мусор или плевать на землю - чтобы не навлечь нищету

ссориться, ругаться, желать зла

вспоминать умерших (в некоторых регионах существует поверье, что это может "забрать живую энергию")

занимать деньги или вещи - ведь таким образом будто "отдаешь счастье".

Зачем эти ограничения?

Как объясняют этнологи, эти запреты не имеют магического смысла, но помогают сохранить уважение к празднику, избежать ссор и сделать день действительно возвышенным и светлым. Именно в таких мелочах - культурная идентичность и внутреннее спокойствие.