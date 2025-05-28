На Вознесіння не прощаються: які фрази не можна казати у велике свято

Які слова не можна казати на Вознесіння

Згідно з народними віруваннями, на Вознесіння не можна казати "прощай" або "прощавай".

Ще наші предки вважали, що ці слова несуть фатальний підтекст і можуть символізувати остаточну розлуку - з людиною, домом або навіть життям. Особливо цього остерігалися в селах, де традиції передавалися усно від старших до молодших.

Замість "прощавай" намагалися говорити нейтральні слова або зовсім уникати прощань:

"До зустрічі"

"З Богом"

"Бережи себе"

Церква офіційно не забороняє ці слова, однак традиція збереглася як елемент народної обережності та поваги до свята.

Ще одна заборона - не можна вітати "Христос воскрес"

Вознесіння Господнє також знаменує завершення великоднього циклу. Саме в цей день припиняється традиційне привітання "Христос воскрес", яке використовували від Пасхи.

У храмах цього дня виносять Плащаницю, і з 29 травня віряни повертаються до звичайних привітань.

Інші прикмети та заборони на Вознесіння

Вознесіння - це день не лише духовної пам’яті, але й сакрального спокою. Згідно з народними уявленнями, у цей день не можна:

прати, шити, прибирати, копати землю

викидати сміття чи плювати на землю - щоб не накликати злидні

сваритися, лаятися, бажати зла

згадувати померлих (у деяких регіонах існує повір’я, що це може "забрати живу енергію")

позичати гроші чи речі - адже таким чином ніби "віддаєш щастя".

Навіщо ці обмеження?

Як пояснюють етнологи, ці заборони не мають магічного сенсу, але допомагають зберегти повагу до свята, уникнути сварок і зробити день справді піднесеним і світлим. Саме у таких дрібницях - культурна ідентичність та внутрішній спокій.