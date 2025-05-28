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На Вознесіння не прощаються: які фрази не можна казати у велике свято

Що не можна говорити 29 травня - у день Вознесіння Господнього (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

29 травня 2025 року українці святкують Вознесіння Господнє - одне з дванадцяти найбільших церковних свят. Цей день вважається особливим і урочистим, адже саме цього дня, згідно з Євангелієм, Ісус Христос вознісся на небо перед очима апостолів на 40-й день після Воскресіння.

Свято має глибокий духовний зміст, але водночас і цілу низку народних прикмет та заборон. РБК-Україна (проект Styler) розповідає, які фрази не можна говорити у велике свято і чому саме.

Які слова не можна казати на Вознесіння

Згідно з народними віруваннями, на Вознесіння не можна казати "прощай" або "прощавай".

Ще наші предки вважали, що ці слова несуть фатальний підтекст і можуть символізувати остаточну розлуку - з людиною, домом або навіть життям. Особливо цього остерігалися в селах, де традиції передавалися усно від старших до молодших.

Замість "прощавай" намагалися говорити нейтральні слова або зовсім уникати прощань:

  • "До зустрічі"
  • "З Богом"
  • "Бережи себе"

Церква офіційно не забороняє ці слова, однак традиція збереглася як елемент народної обережності та поваги до свята.

Ще одна заборона - не можна вітати "Христос воскрес"

Вознесіння Господнє також знаменує завершення великоднього циклу. Саме в цей день припиняється традиційне привітання "Христос воскрес", яке використовували від Пасхи.

У храмах цього дня виносять Плащаницю, і з 29 травня віряни повертаються до звичайних привітань.

Інші прикмети та заборони на Вознесіння

Вознесіння - це день не лише духовної пам’яті, але й сакрального спокою. Згідно з народними уявленнями, у цей день не можна:

  • прати, шити, прибирати, копати землю
  • викидати сміття чи плювати на землю - щоб не накликати злидні
  • сваритися, лаятися, бажати зла
  • згадувати померлих (у деяких регіонах існує повір’я, що це може "забрати живу енергію")
  • позичати гроші чи речі - адже таким чином ніби "віддаєш щастя".

Навіщо ці обмеження?

Як пояснюють етнологи, ці заборони не мають магічного сенсу, але допомагають зберегти повагу до свята, уникнути сварок і зробити день справді піднесеним і світлим. Саме у таких дрібницях - культурна ідентичність та внутрішній спокій.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: офіційний сайт ПЦУ, видання Chas News і "Доба".

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