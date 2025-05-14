Никогда не делайте это с фотографиями ваших детей: 6 примет, которые должны знать родители

Фотографии детей - это не только памятные кадры, но и вещи, вокруг которых существует множество народных примет и суеверий. Современные родители часто пренебрегают этими верованиями, однако некоторые из них имеют глубокие корни и заслуживают внимания.

Не фотографируйте спящих детей

Согласно народным верованиям, спящих детей фотографировать нельзя, поскольку во время сна их биополе особенно уязвимо. Считается, что фотографирование спящих нарушает защиту, стирает границы между миром сна и реальным миром, и, таким образом, открывает доступ злым силам к энергетике ребенка.

Это может привести к заболеванию или даже потере душевного равновесия. Поэтому лучше воздержаться от таких снимков, особенно в раннем возрасте. Если же фото уже сделано, не стоит его распространять среди посторонних лиц. Пусть оно останется в семейном архиве.

Избегайте фотографирования некрещеных детей

Считается, что некрещеные дети лишены духовной защиты, поэтому их фотографии могут стать объектом негативного влияния. Снимки таких детей могут быть использованы недобрыми людьми для нанесения вреда или даже магических ритуалов.

Это может привести к ослаблению здоровья или изменениям в характере ребенка. Поэтому рекомендуется воздержаться от фотографирования малыша до обряда крещения. Если же фото сделано, не стоит его демонстрировать посторонним лицам. Лучше хранить такие снимки в семейном кругу.

Не дарите фотографии детей посторонним

Передача фотографий детей посторонним лицам может иметь негативные последствия. Считается, что через снимок можно повлиять на энергетику ребенка, особенно если фото попадет к недобрым людям. Это может привести к различным неурядицам в жизни малыша.

Поэтому стоит ограничить круг лиц, которым вы показываете или дарите детские фотографии. Особенно это касается незнакомцев или малознакомых людей. Храните такие снимки в семейном архиве.

Небрежное отношение к фотографиям может причинить детям вред (фото: Pexels.com)

Не рвите и не сжигайте фотографии

Фотографии считаются энергетическим отражением человека, поэтому их уничтожение может иметь негативные последствия. Разрывание или сжигание снимков может привести к нарушению энергетической связи изображенного лица с окружающим миром. Это может вызвать болезни или другие неприятности.

Если нужно избавиться от фотографии, лучше сделать это осторожно, например, закопать ее в землю. Не стоит пренебрегать этими приметами, особенно когда речь идет о детских снимках. Сохранение фотографий в надлежащем виде также способствует сохранению положительной энергетики.

Осторожно с публикацией фото в соцсетях

Современная тенденция делиться фотографиями детей в социальных сетях может иметь нежелательные последствия. Опытные экстрасенсы считают, что через изображение можно подключиться к энергетическому полю человека и повлиять на него. Особенно уязвимы дети, поэтому их лица лучше скрывать с помощью смайликов или других средств.

Кроме того, публикация личной информации может стать объектом интереса злоумышленников. Поэтому стоит ограничить доступ к таким снимкам или вовсе воздержаться от их размещения в сети. Безопасность ребенка должна быть на первом месте.

Избегайте фотографирования в зеркале

Зеркала издавна считаются мистическими объектами, которые могут накапливать энергию и служить порталом в другие миры. Фотографирование в зеркале может привести к потере части души или привлечению негативных сущностей.

Особенно это касается детей, чья энергетика еще не сформирована полностью. Поэтому стоит избегать таких снимков, чтобы не подвергать ребенка опасности. Если же фото уже сделано, не стоит его демонстрировать посторонним лицам. Лучше хранить такие снимки в семейном архиве.