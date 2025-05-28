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На Вознесение не прощаются: какие фразы нельзя говорить в большой праздник

Среда 28 мая 2025 20:50
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На Вознесение не прощаются: какие фразы нельзя говорить в большой праздник Что нельзя говорить 29 мая - в день Вознесения Господня (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

29 мая 2025 года украинцы празднуют Вознесение Господне - один из двенадцати крупнейших церковных праздников. Этот день считается особенным и торжественным, ведь именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус Христос вознесся на небо перед глазами апостолов на 40-й день после Воскресения.

Праздник имеет глубокий духовный смысл, но одновременно и целый ряд народных примет и запретов. РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие фразы нельзя говорить в большой праздник и почему именно.

Какие слова нельзя говорить на Вознесение

Согласно народным верованиям, на Вознесение нельзя говорить "прощай" или "прощай".

Еще наши предки считали, что эти слова несут роковой подтекст и могут символизировать окончательную разлуку - с человеком, домом или даже жизнью. Особенно этого остерегались в селах, где традиции передавались устно от старших к младшим.

Вместо "прощай" старались говорить нейтральные слова или вовсе избегать прощаний:

  • "До встречи"
  • "С Богом"
  • "Береги себя"

Церковь официально не запрещает эти слова, однако традиция сохранилась как элемент народной осторожности и уважения к празднику.

Еще один запрет - нельзя приветствовать "Христос воскрес"

Вознесение Господне также знаменует завершение пасхального цикла. Именно в этот день прекращается традиционное поздравление "Христос воскрес", которое использовали от Пасхи.

В храмах в этот день выносят Плащаницу, и с 29 мая верующие возвращаются к обычным поздравлениям.

Другие приметы и запреты на Вознесение

Вознесение - это день не только духовной памяти, но и сакрального покоя. Согласно народным представлениям, в этот день нельзя:

  • стирать, шить, убирать, копать землю
  • выбрасывать мусор или плевать на землю - чтобы не навлечь нищету
  • ссориться, ругаться, желать зла
  • вспоминать умерших (в некоторых регионах существует поверье, что это может "забрать живую энергию")
  • занимать деньги или вещи - ведь таким образом будто "отдаешь счастье".

Зачем эти ограничения?

Как объясняют этнологи, эти запреты не имеют магического смысла, но помогают сохранить уважение к празднику, избежать ссор и сделать день действительно возвышенным и светлым. Именно в таких мелочах - культурная идентичность и внутреннее спокойствие.

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При написании материала использовались следующие источники: официальный сайт ПЦУ, издания Chas News и "Доба".

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