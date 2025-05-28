На Вознесение не прощаются: какие фразы нельзя говорить в большой праздник
29 мая 2025 года украинцы празднуют Вознесение Господне - один из двенадцати крупнейших церковных праздников. Этот день считается особенным и торжественным, ведь именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус Христос вознесся на небо перед глазами апостолов на 40-й день после Воскресения.
Праздник имеет глубокий духовный смысл, но одновременно и целый ряд народных примет и запретов. РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие фразы нельзя говорить в большой праздник и почему именно.
Какие слова нельзя говорить на Вознесение
Согласно народным верованиям, на Вознесение нельзя говорить "прощай" или "прощай".
Еще наши предки считали, что эти слова несут роковой подтекст и могут символизировать окончательную разлуку - с человеком, домом или даже жизнью. Особенно этого остерегались в селах, где традиции передавались устно от старших к младшим.
Вместо "прощай" старались говорить нейтральные слова или вовсе избегать прощаний:
- "До встречи"
- "С Богом"
- "Береги себя"
Церковь официально не запрещает эти слова, однако традиция сохранилась как элемент народной осторожности и уважения к празднику.
Еще один запрет - нельзя приветствовать "Христос воскрес"
Вознесение Господне также знаменует завершение пасхального цикла. Именно в этот день прекращается традиционное поздравление "Христос воскрес", которое использовали от Пасхи.
В храмах в этот день выносят Плащаницу, и с 29 мая верующие возвращаются к обычным поздравлениям.
Другие приметы и запреты на Вознесение
Вознесение - это день не только духовной памяти, но и сакрального покоя. Согласно народным представлениям, в этот день нельзя:
- стирать, шить, убирать, копать землю
- выбрасывать мусор или плевать на землю - чтобы не навлечь нищету
- ссориться, ругаться, желать зла
- вспоминать умерших (в некоторых регионах существует поверье, что это может "забрать живую энергию")
- занимать деньги или вещи - ведь таким образом будто "отдаешь счастье".
Зачем эти ограничения?
Как объясняют этнологи, эти запреты не имеют магического смысла, но помогают сохранить уважение к празднику, избежать ссор и сделать день действительно возвышенным и светлым. Именно в таких мелочах - культурная идентичность и внутреннее спокойствие.
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При написании материала использовались следующие источники: официальный сайт ПЦУ, издания Chas News и "Доба".