Вознесение 2025: точная дата, что категорически нельзя делать в этот праздник

Вознесение Господне - важный христианский праздник, который ежегодно отмечается на 40-й день после Пасхи. С этим днем связано много народных примет и традиций, которых стоит придерживаться.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать на Вознесение по народным поверьям.

Как возникло название праздника

По евангельскому преданию, в этот день Иисус Христос вознесся на небо, воссоединившись с Отцом Небесным. Событие произошло на Елеонской горе в присутствии апостолов и является завершающим аккордом земной жизни Иисуса после Воскресения. В 2025 году этот праздник отмечают 29 мая.

В христианской традиции Вознесение символизирует не только вознесение к Отцу, но и пророческое напоминание о втором пришествии Христа. В этот день в храмах в последний раз звучат пасхальные песнопения, а традиционное приветствие "Христос воскрес!" больше не употребляется.

В древности Вознесение в Украине еще называли "Вшестя" или "воротами в лето". Это был день, когда природа будто начинала новый этап - активного роста и цветения. Крестьяне верили, что вся зелень "возносится к небу", поэтому в поле не работали, а только благодарили Бога за урожай и жизнь.

Существовала поговорка: "На Вознесение цвет - на Петра хлеб", которая означала, что с тех пор начинается период формирования урожая. Этот праздник считался счастливым, поэтому его связывали с добром, гармонией и надеждой на богатый год.

Картина Джона Коупли "Вознесение" (изображение: Википедия)

Традиции празднования в Украине

На Вознесение хозяин с семьей трижды обходил свои поля с молитвой, прося защиты и благословения на хороший урожай. В поле стелили скатерть и устраивали импровизированный обед, где главными блюдами были вареное и печеное, хлеб и символическое печенье в форме лесенок - "лестницы к небу".

Этими "лесенками" угощали соседей и детей. В некоторых регионах к празднику пекли блины или даже куличи, красили яйца. Также в этот день чтили память умерших: посещали могилы, молились в церкви, устраивали панихиды, потому что верили, что до Вознесения души усопших еще находятся среди людей.

Что нельзя делать на Вознесение

В этот день верующие старались избегать ссор, ругани, обид и злых слов - считалось, что любой негатив может вернуться втрое.

Запрещено было вступать в брак, потому что это сулило несчастливую семейную жизнь.

Особое внимание уделяли чистоте мыслей и речи: нельзя было врать, проклинать, оскорблять людей или животных.

Не принимались за шитье, стирку, уборку - потому что верили, что этим можно "смыть" благополучие из дома.

Также не плевали на землю, чтобы не оскорбить ее святость. Все это связано с убеждением, что в день Вознесения небо открыто, и любой поступок или слово имеет особый вес перед Богом.

Народные приметы и верования на Вознесение

Вознесение издавна было связано с природными явлениями.

Ясный и теплый день обещал богатый урожай, а дождь - наоборот, беду и болезни скота.

Если курица несла яйцо - его подвешивали под крышей для оберега от зла.

Карканье вороны считалось добрым знаком, а жара в этот день предвещала тепло вплоть до ноября.

Люди верили, что вода и травы в праздник приобретают целебные свойства. Поэтому Вознесение Господне было не только церковным праздником, но и днем надежды, гармонии с природой и временем благословения на добрый год.