Не дайте себя сглазить: 7 действенных способов защититься от порчи

Сглаз - это негативное энергетическое воздействие, которое может привести к ухудшению самочувствия, неудачам или даже болезням. Чтобы уберечь себя и близких, существует много проверенных методов, которые используются с давних времен и остаются актуальными и сегодня.

Булавка как оберег

Английская булавка, прикрепленная с внутренней стороны одежды острием вниз, считается мощной защитой от сглаза. Ее форма создает замкнутый круг, который впитывает и удерживает негативную энергию.

Для усиления эффекта булавку можно заговорить, прочитав молитву или специальный заговор. Если булавка потемнела или сломалась, ее следует заменить, а старую закопать в землю.

Красная нить на запястье

Красная нить, завязанная на левом запястье, является популярным оберегом от злых взглядов и зависти. Ее следует связать с искренними пожеланиями добра, желательно близким человеком.

Нить впитывает негативную энергию, поэтому ее нужно периодически менять, особенно если она порвалась или потеряла цвет. Этот метод особенно эффективен для детей и людей, которые часто находятся в большом скоплении людей.

Булавка является одним из самых популярных способов защиты от пристрита (фото: Freepik.com)

Соль как защитное средство

Соль издавна считается мощным средством очищения и защиты. Можно носить с собой мешочек с солью, посыпать ею порог дома или использовать для очищения помещения.

Также соль добавляют в воду для мытья полов, чтобы нейтрализовать негативную энергию. После использования соль следует выбросить или закопать, чтобы она не накапливала негатив.

Зеркало для отражения негатива

Зеркала обладают способностью отражать не только свет, но и негативную энергию. Небольшое зеркальце, носимое в кармане или сумке, может служить защитой от сглаза.

В доме зеркало рекомендуется размещать напротив входа, чтобы отражать негатив, который может проникать извне. Важно регулярно очищать зеркало от пыли и грязи для поддержания его защитных свойств.

Камни-обереги

Некоторые камни обладают защитными свойствами и могут служить оберегами. Например, черный турмалин, обсидиан или гематит считаются эффективными против негативной энергии.

Камень следует очистить, подержав под проточной водой, а затем зарядить на солнце или лунном свете. Носить его можно в виде украшения или просто в кармане.

"Свой" камень способен защищать от негативного влияния (фото: Freepik.com)

Молитвы и духовные практики

Молитвы и духовные практики укрепляют внутреннюю защиту человека. Регулярное чтение молитв, таких как "Отче наш" или Псалом 90, помогает создать энергетический барьер против негатива.

Также эффективны медитации и аффирмации, которые настраивают на позитивный лад. Эти практики можно сочетать с использованием оберегов для усиления эффекта.

Купание в родниковой или освященной воде

Вода из источника или освященная в церкви обладает сильными очищающими свойствами. Купание в ней или обтирание помогает снять энергетический негатив и уменьшить влияние сглаза.

Особенно эффективна такая вода, если во время обряда читать молитвы или соблюдать пост. Ею также можно окропить жилище для очищения пространства.