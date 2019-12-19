Можливо Бог через святого створить диво? У ПЦУ зробили дивну заяву

Спікер Православної церкви України Євстратій Зоря заявив, що має намір помолитися за те, щоб до Почесного Патріарха Філарета прийшов Святий Миколай. Про це архиєпископ написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як зазначив Євстратій Зоря, 90-річний Почесний Патріарх Філарет нікого не хоче слухати, крім себе самого. Він сподівається, що молитва Святому Миколаю Чудотворцю допоможе Філарету.

"Помолюся, щоб і до Почесного Патріарху Філарету прийшов святий Миколай. Той самий, святий. Тому що здається, лише подібний голос має належну силу, щоб бути почутим від того, хто вже нікого, крім себе, здається не хоче чути. Може Бог через святого створить диво? Contra spem spero!" – написав Євстратій Зоря.

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Раніше Євстратій Зоря неодноразово заявляв, що у Почесного Патріарха Філарета сильно похитнулося здоров'я. Він зазначив, що Філарет приймав якісь препарати, які тільки погіршили його стан і саме цим пояснювалися його дивні висловлювання.

Однак Почесний Патріарх Філарет заявив, що зі здоров'ям у нього все в порядку, а всі розмови про це – спекуляція.

"Хочуть представити мене хворим, що вижив з розуму і тому відправити на спокій, щоб управляти церквою так, як вони хочуть. А точніше — так, як їм скажуть. Заради цього вся ця інсинуація — і про хвороби, і про старість. Все спрямоване на одну мету — відправити патріарха Філарета на спокій", - заявив Почесний Патріарх.