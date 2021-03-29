Біля Запоріжжя злетів з рейок потяг Інтерсіті: усі подробиці

У Запорізькій області з рейок зійшов швидкісний пасажирський поїзд категорії "Інтерсіті" №732, який їхав з Києва до Запоріжжя. До кінцевої станції поїзд не доїхав всього 50 кілометрів.
Інформацію про аварію з поїздом Київ-Запоріжжя підтвердили у пресслужбі Укрзалізниці.
Що сталося з поїздом Інтерсіті
Інцидент стався в 50 км від Запоріжжя. Шість з дев'яти вагонів швидкісного пасажирського потягу зійшли з рейок. Причини аварії наразі встановлюються.
За словами очевидців, потяг злетів з рейок і завмер в неприродному положенні. Відео інциденту розмістили на YouTube. На кадрах видно, як всі пасажири поїзда благополучно вийшли з вагонів.
Біля Запоріжжя з рейок зійшов потяг Інтерсіті
У коментарях користувачі висловили своє невдоволення інцидентом.
Пасажири не постраждали
На момент аварії в поїзді знаходилися 88 пасажирів. За даними "Укрзалізниці", всі пасажири цілі й в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Що говорять в Укрзалізниці
У відомстві повідомили, що вже створена комісія, яка розслідує причини сходження з рейок декількох вагонів поїзда №732 Київ - Запоріжжя.
Також вирішується питання про доставку пасажирів до станції призначення. У Запоріжжі займаються пошуком резервного складу поїзда для зворотного рейсу.
Крім того, можливі зміни у графіку маршруту цього поїзда та інших поїздів зі станції Запоріжжя.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Укрзалізниця призначила 8 спецрейсів з двох областей "червоної" зони.