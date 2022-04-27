Росія нанесла збитків дорожній інфраструктурі України на 900 млрд гривень, - "Укравтодор"

В результаті воєнних дій в Україні знищено близько 23 000 км доріг загального користування, з яких 8 000 км є дорогами державного значення. Загальний обсяг збитків дорожній інфраструктурі нашої країни наразі оцінюється в 900 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови "Укравтодору" Андрія Івка.

За його словами, також зруйновано 302 штучні споруди, з яких 125 знаходяться на дорогах державного значення. Наразі вже триває активне відновлення пошкодженої інфраструктури.

"Вже почали відновлювати, і сьогодні можемо констатувати, що 500 км доріг вже розчищено - це і дороги державного значення, і комунальні дороги. Наприклад, 212 км доріг - це розчищення вулиць Ірпеня, Бучі й інших міст і містечок. Також ми вже звели на сьогодні 18 тимчасових переправ, об’їздів, обходів і надалі будемо це виконувати", - говорить Івко.

Для прикладу він розповів про трасу Р-30, де, на в’їзді до міста Ірпінь, було менше ніж за тиждень зведено тимчасову переправу біля зруйнованого мосту. Зараз на тому місці тривають проєктно-вишукувальні роботи, а після них розпочнеться побудова нового повноцінного мосту.

"Також є по Київській, Чернігівській і Сумській областям деякі дороги, наприклад, Київ-Чернігів Р-69 - це де виконуються роботи, де вже виконані переправи. Також, наприклад, в Сумській області Н-12 в містечку Климентове зроблена тимчасова переправа. І на всіх напрямках ми працюємо цілодобово", - додає заступник голови Укравтодору.

Він наголосив, що дорожники працюють у надзвичайно небезпечних умовах. Так, нещодавно на Харківщині безпосередньо під час роботи були обстріляні працівники однієї з дорожніх компаній. Ворожі снаряди влучили приблизно за 50 метрів від людей.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, що на відновлення інфраструктури у звільнених областях України з резервного фонду виділено один мільярд гривень.