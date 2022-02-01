У Чорнобилі у фото-пастку потрапила маленька, співоча пташка (фото)

У Чорнобильському заповіднику зима в самому розпалі, але деякі лісові мешканці зовсім не бояться холоду. До них відноситься і маленька співоча пташка - зяблик.

Її фото опублікували на офіційній сторінці заповідника в Facebook.

"Взимку ця невелика, звична на заповідній території співоча пташка, частіше мігрує кудись південніше. Але деякі зяблики затримуються. Саме такого представника сім'ї в'юркових і зловили в об'єктив фотокамери", - написали під знімком.

Відзначається, що ці птахи легше переносять холод в порівнянні з іншими перелітними птахами. Коли мороз сильно посилюється - вони переміщаються південніше.

У Чорнобилі на фото показали зяблика (фото: facebook.com/zapovidnyk2018)

Що відомо нам про зяблика

Назва "зяблик"походить від застарілого слова мерзнути – "мерзнути","відчувати холод". Вона пов'язана зі спостережуваною здатністю зяблика краще переносити холод в порівнянні з іншими перелітними птахами.

Цікаво, що зяблики часто полігамні – запліднивши одну самку, самець може зв'язуватися і з іншою. Хоча в турботі про пташенят більшу участь беруть самки, самці також долучаються до вигодовування (навіть якщо пташенята — потомство іншого самця), охороняють територію, попереджають про присутність хижака.

Зяблик гніздиться і мігрує по всій території України, регулярно зимує на півдні і в Закарпатті, окремі особини й групи птахів взимку зустрічаються на решті території країни.