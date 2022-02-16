Біля Чорнобиля побачили унікальну тварину: неймовірне фото
Біля міста Чорнобиля сфотографували унікальну тварину. Зокрема, співробітник заповідника побачив козулю кремового кольору.
Фото у Facebook опублікував Сергій Домашевський.
"Ось такий кремовий екземпляр козулі зустрівся мені сьогодні. Окр. міста Чорнобиль, 16.02.2022", - йдеться під фото.
Козуля кремового кольору у лісі біля Чорнобиля (facebook.com/domashevsky)
Додамо, що у раціон козулі входить зелене листя, бруньки, кора, молода хвоя, лишайники, вона всеїдна і невибаглива.
До того ж у дикій природі козуля живе в мішаних і листяних лісах і в лісостепах. У хвойних лісах вони зустрічаються рідко. Також тварини уникають суцільних лісів та тримаються галявин і околиць лісів.
Тривалість життя європейської козулі в дикій природі - до 12 років.
У мережі під фото користувачі з захватом відреагували на публікацію:
- Цікаво це радіація чи збіг;
- Такий окрас зустрічається у тварин;
- Яка гарна;
- Такий екземпляр. Краса!;
- Клас! Я і звичайних не часто бачу, а тут такий екземпляр.
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