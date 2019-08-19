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У Києві зупинили мертвецьки п'яного водія на Mercedes: він навіть не прокинувся

STYLERЖиття    19.08.2019 - 17:57
У Києві зупинили мертвецьки п'яного водія на Mercedes: він навіть не прокинувся
Колаж (РБК-Україна)

Водій був настільки п'яний, що відключився під час руху

У Києві поліція зупинила водія, який відключився прямо за кермом автомобіля. Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй Facebook-сторінці. Інцидент стався на перетині Садової та Інститутської, біля Нацбанку. Патрульні спробували розбудити п'яного як чіп чоловіка, але це виявилося їм не під силу. Відзначається, що всередині салону перебувала відкрита пляшка горілки "Абсолют", жіночі труси на дзеркалі. Сам чоловік був без взуття, але з хрестом на шиї.

"Тільки що біля Нацбанку водій Mercedes просто відключився під час руху. Всередині відкрита пляшка горілка Абсолют. Подзвонили лікарям і поліції. На початку намагалися розбудити, потім - розбити скло, але міцне попалося. І тепер просто чекають поки він прокинеться. Баюю-бааааааай", - написали на сторінці.

Відео: П'яний водій в центрі Києва (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі відзначили, що у автомобіля російські номери. Також українці іронізують, що водій просто святкував яблучний Спас.

  • Там поруч пожежна частина. Нехай приїдуть і розіб'ють скло мос*алю.
  • Нехай ще обіймуть і поцілують.
  • Навіщо скло бити?Адже можна попросити рятувальників акуратно зрізати дах!
  • То ж він з Кирилом святкував Медового Спаса. Ви що не бачите посв'ячений букет на сидінні?
  • А номери-то, номера.

У Києві зупинили мертвецьки п'яного водія на Mercedes: він навіть не прокинувся

Скріншот коментарів (facebook.com/KyivOperativ)

У Києві зупинили мертвецьки п'яного водія на Mercedes: він навіть не прокинувсяФото: Салон автомобіля п'яного водія (kievinform.com)

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