Сильные молитвы на каждый день, которые оградят вас от горя и несчастья

Молитвы - это важная часть духовной жизни. Они помогают настроить наши мысли и сердце на позитивный лад, обеспечивая духовную защиту и поддержку в повседневных делах.

РБК-Украина (проект Styler) собрала список молитв, которые можно читать каждый день для защиты от плохого и обращения счастья в свою жизнь.

Молитва о защите святого Михаила

О Михаиле, славном князе, начальнике и рыцаре небесного воинства, защитнике человеческих душ, покорителе мятежных ангелов, управляющему обители Божией, и под предводительством Иисуса Христа наш достоин главы, сверхчеловеческим совершенством и добродетелями наделен: уволь нас, что в полноте доверия, освободить от всякой болезни, и силой твоей несравненной защиты помоги нам ежедневно расти в верном служении Богу.

Аминь.

Молитва к Пресвятой Деве Марии

О Непорочная и всегда чистая Богородица, Дева Мария! Через Тебя мы примирились со своим Богом. Ты - покровительница грешников и надежное убежище для тех, кто плывет по морю этой жизни. Ты - утешение мира, освобождение пленных, радость больных, уют страждущих и убежище для всех.

О Пресвятая Богородица, укрой нас крыльями своего милосердия и помилуй нас, преданных тебе и призванных служить Тебе. О Непорочная Дева, возьми нас под свою опеку.

Аминь.

Молитва об умножении любви и искоренении ненависти

Ты, Иисус Христос, связал Апостолов Твоих Союзом любви, потому и нас, верных слуг Твоих, к Себе этим Союзом привяжи, чтобы мы исполняли Заветы Твои, чтобы мы друг друга нелицемерно любили, через наши молитвы к Богородице и всем Святым .

Аминь.

Молитва о защите во время путешествия к святому Иосифу

О святой Иосиф, сопровождавший Иисуса и Марию во всех их путешествиях и которого называют покровителем всех путешественников, сопровождай нас в этом путешествии, которое мы собираемся совершить.

Будь нашим проводником и защитником; следи за нами; храни от всех несчастных случаев и опасностей души и тела; поддержи нас в нашей усталости и помоги нам освятить ее, предлагая ее Богу. Сделай так, чтобы мы всегда помнили о том, что здесь, внизу, мы путешественники и чужеземцы; что Небо - наш настоящий дом; и помоги нам упорно держаться прямого пути, ведущего к нему.

Особенно просим тебя защитить нас и помоги нам в нашем последнем большом путешествии от времени до вечности, чтобы под твоим руководством мы могли достичь царства счастья и славы, чтобы вечно пребывать вместе с тобой в обществе Иисуса и Марии.

Аминь.

Молитва жены за обращение мужа

Милосердный Боже, молю Тебя, Господи наш Иисусе Христе, и Тебя, Пречистая Дева, Матерь Божия, и всех вас, Святые мученики, приклонитесь к смиренной мольбе печальной женщины и обратите моего мужа (имя) на добрый путь честной жизни.

Просветите его разум и его сердце, пусть он, несчастный, оставит свои злые привычки и плохие грешные усилия, пусть станет снова благосклонным ко мне и детям и живет честно и трезво. Взгляните на меня, огорченное и в отчаянии, взгляните на моих невинных детей, возвратите через свою доброту мне мужа, а детям отца, чтобы мы вместе жили честно и в согласии и прославлять Имена Ваши.

Аминь.